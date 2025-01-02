المسلسلات الكوميدية تسيطر على دراما رمضان 2025 .. عودة قوية للنجوم الكبار

تشهد دراما رمضان 2025 منافسة قوية، حيث تستحوذ الأعمال الكوميدية على النصيب الأكبر من الأعمال المعروضة في السباق الرمضاني المقبل، وتشهد تلك المسلسلات الكوميدية عودة قوية لعدد من النجوم الذين غابوا عن الساحة الرمضانية لفترة، كما تشهد تلك النوعية من الأعمال مشاركة أسماء بارزة في بطولتها، وهذا يعد بموسم مليء بالضحك والإثارة لجمهور الدراما في الوطن العربي.

عقبال عندكم

ويرصد موقع الموجز، أبرز الأعمال الكوميدية التي من المقرر عرضها في دراما رمضان المقبل 2025،

يعود الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم بعد غياب دام لمدة سبع سنوات بمسلسل يحمل عنوان "عقبال عندكم"، يشاركهما في بطولته محمد ثروت، علاء مرسي، حجاج عبد العظيم، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف أحمد سعد والي، إخراج علاء إسماعيل.

أحمد أمين

مسلسل مذكرات نشال

الفنان أحمد أمين ينافس في دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل "مذكرات نشال"، الذي يضم مجموعة من النجوم وهم حاتم صلاح، ركين سعد، وأسماء أبو اليزيد، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج حسام علي.

مسلسل عايشة الدور

كما تعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى الساحة الرمضانية بمسلسل كوميدي عنوانه"عايشة الدور"، ويحمل توقيع المؤلفين أحمد الجندي وكريم يوسف، وهو من إخراج أحمد الجندي.

هشام ماجد

مسلسل أشغال شقة 2

كما تستمر أجواء الضحك مع مسلسل "أشغال شقة 2"، وهو بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، وآخرون من النجوم، ويأتي استكمالاً للموسم الأول الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، وهو واحدًا من أبرز المسلسلات المنتظرة.

مسلسل الكابتن

كما ينافس أكرم حسني في رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن"، الذي يضم آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، سوسن بدر، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج معتز التوني.

مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد 3

كما يعرض خلال رمضان المقبل أيضاً الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، الذي يضم دينا الشربيني، شريف سلامة، ميمي جمال، إسعاد يونس، إنجي المقدم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل ولاد الشمس

ولأول مرة، يجتمع أحمد مالك وطه دسوقي في مسلسل كوميدي بعنوان "ولاد الشمس"، وينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام.

مسلسل 80 باكو

وتخوض الفنانة هدى المفتي أول بطولة مطلقة لها في مسلسل "80 باكو"، بمشاركة رحمة أحمد وإنتصار، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

نص الشعب اسمه محمد

ويتواجد عصام عمر في المنافسة الرمضانية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، ويشاركه في بطولته رانيا يوسف، سوسن بدر، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار.

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