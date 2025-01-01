عايشة الدور.. تعرف على حقيقة تأجيل مسلسل دنيا سمير غانم

تصدرت النجمة دنيا سمير غانم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، وذلك مع اقتراب عودتها للماراثون الرمضاني بمسلسل جديد بعنوان "عايشة الدور" هذا الاهتمام يعكس الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها النجمة، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته في مسلسلها الأخير "جت سليمة" برمضان 2023.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

حققت النجمة دنيا سمير غانم نجاحاً لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تألقت في مسلسلها الأخير "جت سليمة" الذي عرض خلال موسم رمضان 2023 العمل لاقى إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء، بفضل طابعه الكوميدي الفانتازي وأداء دنيا المميز الذي أضفى عليه روحًا خفيفة ومبهجة.

ومع هذا النجاح الكبير، تستعد دنيا للعودة بقوة في موسم رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم "عايشة الدور" هذا العمل يعد خطوة جديدة ومميزة لها، حيث يجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميديا الخفيفة، ليواصل سلسلة النجاحات التي حققتها في أعمالها السابقة.

وفيما انتشرت شائعات عن تأجيل العمل، إلا أن مسلسل "عايشة الدور" لم يتعرض لأي تأجيل، وسيشارك في السباق الرمضاني المقبل كما هو مخطط له.

بعد غيابها عن موسم رمضان الماضي

تستعد النجمة دنيا سمير غانم للعودة إلى الساحة الدرامية بمسلسل عايشة الدور وتعاقدت دنيا رسمياً على بطولة المسلسل، الذي من المتوقع أن يثير اهتمام الجمهور خلال موسم رمضان 2025.

العمل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ما يجمع فريقاً مميزاً من صناع الدراما.

تفاصيل العمل وتحضيراته

تبدأ دنيا سمير غانم خلال الأسابيع القادمة التحضير للمسلسل، حيث سيعمل فريق الإنتاج على اختيار الأبطال المشاركين وتحديد مواقع التصوير المتنوعة ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الخفيفة، ويضم 15 حلقة فقط، ما يضيف له طابعاً مميزاً يناسب متطلبات الجمهور في العصر الحالي.

دنيا والعودة لجمهورها بعد غياب

كانت دنيا قد غابت عن المنافسة في موسم رمضان 2024، ما أثار تساؤلات جمهورها الذي اعتاد على حضورها المميز كل عام آخر ظهور درامي لها كان من خلال مسلسل جت سليمة الذي عرض في رمضان 2023 وحقق نجاحاً لافتاً العمل قدم قصة مميزة تجمع بين الكوميديا والفانتازيا الاجتماعية، وشاركها البطولة نخبة من النجوم مثل محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، ومايان السيد، مع تأليف كريم يوسف وندى عزت، وإخراج إسلام خيري.

عودة منتظرة وأعمال تحمل بصمة مميزة

لطالما كانت دنيا سمير غانم رمزاً للأعمال الدرامية التي تمزج بين الترفيه والرسائل الإنسانية ومع إعلان مشاركتها في عايشة الدور، يترقب جمهورها عملاً استثنائياً يجمع بين الضحك والدراما في إطار يناسب الموسم الرمضاني ويضيف إلى مسيرتها الحافلة.

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