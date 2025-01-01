بعد تصدر التريند بسبب أسعار التذاكر.. روبي تشعل حفل رأس السنة بالقاهرة الجديدة تحت شعار كامل العدد

أحيت النجمة روبي صباح اليوم ١ يناير، حفل «رأس السنة» بالقاهرة الجديدة في حفل كامل العدد كأضخم حفلات الموسم حيث نفدت تذاكر الحفل بعد طرحها بساعات من قبل الشركة المنظمة للحفل حيث دخلت حفلها الأول خلال العام بعد تصدر التريند لأيام بعد إعلان الشركة المنظمة أسعار التذاكر والتي سجلت أعلى الأسعار في الموسم.

روبي

ويرصد إليكم الموجز تفاصيل الإطلالة

تفاصيل اطلالة روبي في حفل رأس السنه

وأطلت روبي في حفلها بإطلالة مختلفة وساحرة، وبعد صعودها على مسرح الحفل تفاعل معها الجمهور بشكل كبير لترد روبي التحية، وتبدأ في تقديم حفلها الغنائي المنتظر.

تفاصيل الحفل

وعلى مدار الحفل قدمت روبي عددا كبيرا من الأغنيات ليستمر الحفل من مساء الثلاثاء حتى الساعات الأولى من بداية اليوم الأول من يناير، كما عايدت روبي جمهورها بمناسبة بداية العام الجديد وسط تفاعل كبير من الجمهور.

والتزم الجمهور باشتراطات الحفل التي وضعت في فترة سابقة وهي الدخول بالملابس الرسمية كعادة حفلات روبي التي يتم وضع "دريس كود" فيها مثل الملابس البيضاء أو المصنوعة من الكتان وغيرها.

وجاء حفل اليوم للنجمة روبي ليعد ختاما لسلسلة من الحفلات الناجحة على مدار عام 2024 من خلال عدد من الحفلات في مصر والسعودية وجولتها بالولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لطرح عدد من الأغنيات الناجحة، وقررت روبي ختام حفلات العام بين جمهورها في مصر بشكل مميز.

مشاركة روبي في مسلسل جاني في المنام



وعلى صعيد آخر تستعد النجمة روبي لتقديم مفاجأة لجمهورها خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من خلال مسلسل "جاني في المنام" مع النجمة نيللي كريم وعدد كبير من النجوم حيث بدأت التصوير خلال الفترة الماضية وتقدم روبي في المسلسل شخصية جديدة ذات تفاصيل مختلفة عن أي شخصية قدمتها روبي من قبل.

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