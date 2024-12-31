120 ألف جنيه لـ5 أفراد والدخول بملابس رسمية.. شروط حضور حفل روبي

تستعد النجمة روبي لاستضافة واحدة من أرقى حفلات رأس السنة الجديدة في القاهرة الجديدة. ينطلق الحفل مساء الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح 1 يناير 2025. من المتوقع أن تأسر الحفلة عشاق الفن والموسيقى، حيث تُعرف حفلات روبي بأجوائها الفريدة والاستثنائية.

وفيما يلي يكشف لكم "الموجز" تفاصيل شروط حضور حفل رأس السنة للفنانة روبي ، وأسعار التذاكر والأعمال الدرامية القادمة للفنانة روبي .

شروط حضور حفل روبي



كالعادة، تضيف روبي لمسة مميزة إلى فعالياتها. وفي هذا الحفل، اشترطت على الحضور ارتداء الملابس الرسمية. هذا الشرط الذي يضفي طابعًا أنيقًا على الأجواء ليس جديدًا على حفلاتها، فقد طلبت سابقًا ارتداء أزياء محددة مثل الملابس البيضاء أو الكتان في فعاليات سابقة. هذه التفاصيل الفريدة تجعل من حفلات روبي تجارب مميزة يتطلع جمهورها إليها بشغف.

روبي

أسعار تذاكر حفل روبي والإقبال الكبير



شهدت تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا منذ طرحها، رغم ارتفاع أسعارها. حيث تصل تكلفة حجز طاولة لخمسة أشخاص إلى 120 ألف جنيه مصري. يعكس هذا الإقبال الكبير مكانة روبي البارزة وحب جمهورها لها، مما يجعل حفلاتها من أبرز الفعاليات الفنية في المشهد المصري والعربي.

ختام عام مليء بالنجاحات



يمثل هذا الحفل خاتمة لعام استثنائي في مسيرة روبي الفنية. فقد شهد العام نجاحات كبيرة من حفلاتها داخل مصر وخارجها، إلى جانب جولتها الناجحة في الولايات المتحدة. اختارت روبي أن تختتم العام بأسلوب مميز مع جمهورها المصري، بما يتناسب مع مكانتها الفنية البارزة.

مفاجآت رمضان 2024: عودة درامية قوية



على صعيد الدراما، تستعد روبي لإبهار جمهورها في موسم رمضان المقبل بمشاركتها في مسلسل "جاني في المنام". ستشارك البطولة مع النجمتين نيللي كريم وكندة علوش. تجسد روبي دورًا جديدًا ومثيرًا كإحدى ثلاث شقيقات يواجهن تحديات اجتماعية مشوقة، ما يجعل هذا العمل محطة مهمة في مسيرتها الفنية.

روبي

عودة مميزة إلى الشاشة الصغيرة



يشهد المسلسل تعاونًا جديدًا بين روبي ونيللي كريم بعد مرور عقد من الزمان على نجاحهما المشترك في مسلسل "سجن النساء". كما يمثل عودة روبي إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن الموسم الماضي. وكان آخر ظهور تلفزيوني لها في رمضان 2023 من خلال مسلسل "حضرة العمدة"، الذي ضم نخبة من النجوم مثل محمود عبد المغني، سميحة أيوب، أحمد رزق، وآخرين.

روبي: نجمة تجمع بين الفن والمفاجآت



مع هذا الحفل المميز في رأس السنة ومشاريعها الدرامية القادمة، تواصل روبي تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز نجوم العالم العربي. من خلال الجمع بين الإبداع الموسيقي والتفوق التمثيلي، تقدم لجمهورها تجارب استثنائية ينتظرونها بشوق.

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