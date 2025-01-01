ننشر إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه حتى الآن في السينمات

فيلم الهنا اللي أنا فيه.. هو عمل سينمائي مصري يُعرض في إطار درامي اجتماعي، وهو من إنتاج عام 2025، ويتناول قضايا إنسانية عميقة تتمحور حول الحياة اليومية والصراعات الداخلية التي يواجهها الأفراد في المجتمع.

ويحمل فيلم الهنا اللي أنا فيه رسالة قوية حول التحديات التي يمر بها الأبطال في سبيل تحقيق السلام الداخلي والتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.

الموجز يرصد عبر التقرير التالي تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه وإيرادته في السينما حتى اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.

قصه فيلم الهنا اللي أنا فيه

حقق فيلم"الهنا اللي أنا فيه"ايرادات تصل إلى 1،222،655 منذ طرحه في السينمات .

وفيلم الهنا اللي أنا فيه يروي قصة الدكتور أحمد، الذي يعتني بتقديم نصائح لاتباع أسلوب حياة صحي وسعادة زوجية من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من تقديمه حلولًا مثالية لمشاكل الآخرين، إلا أنه يواجه صعوبة في حل مشكلاته الخاصة مع زوجته، ثم تتطور الأحداث عندما تفاجئه زوجته بعرض مفاجئ، إذ تقترح عليه أن يتزوج من صديقتها المقربة، مما يدفعه للتفكير في حياته الشخصية ويكشف التناقض بين نصائحه وحياته الواقعية.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

ومن أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال ياسمين رئيس

ويذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مسلسل رقم سري وشاركها في البطولة رانيا منصور، صدقي صخر، عمرو وهبة، رحمة أحمد، من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج محمود عبد التواب.

وتدور الأحداث حول (لقاء)، التي تعمل موظفة في أحد البنوك، حيث تجد نفسها عالقة في عملية احتيال خطيرة، بعدما تم توريطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتوالى الأحداث.

معلومات عن ياسمين رئيس

وبدأت في عالم التمثيل منذ أن كان عمرها 14 سنة ،ثم افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به، وأدى ذلك إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل دورها في فيلم إكس لارج أمام النجم أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح والمصلحة، بالإضافة إلى مسلسل طرف ثالث الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وهو بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما، لتتعاون مع حلمي مرة أخرى في بطولة فيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة، ثم تتعاقد على بطولة أفلام أخرى بعد ذلك، منها فيلم من ضهر راجل أمام النجم آسر ياسين، وفيلم بلاش تبوسني للمخرج والمؤلف أحمد عامر، هيبتا المحاضرة الأخيرة.

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