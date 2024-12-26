داخل المنزل مع دينا الشربيني.. كيف احتفلت ياسمين رئيس بالكريسماس؟

شاركت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها برفقة الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ويكشف موقع الموجز التفاصيل.

ياسمين رئيس تحتفل بالكريسماس

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة وهي تحتفل بالكريسماس من داخل منزلها، مرتدية بجامة باللون البينك وكاب.

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس ودينا الشربيني

العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي انا فيه"

وكانت قد أثارت الفنانة ياسمين رئيس جدلاً كبيرًا بعد حضورها العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه”.

وأقيم يوم الأحد 15 ديسمبر العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بحضور نجوم العمل ومجموعة من الفنانين الداعمين للعمل.

وظهرت ياسمين رئيس بملابس غريبة وألوان غير متناسقة مما جعلها تثير الجدل بهذه الإطلالة، وارتدت ترانش كوت بألوان غير متناسقة مع بوت طويل فوق الركبة.

وانهالت التعليقات ايه اللبس ده وآخرون جايبة اللبس ده منين.

فيلم الهنا اللي انا فيه

وحضر العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، أيمن بهجت قمر، رانيا محمود ياسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن منصور، محمد مهران، المنتج جابي خوري، منة عدلي القيعي، والطفلة دالا حربي وغيرهم.

ويشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.

آخر أعمال ياسمين رئيس

عرض لياسمين رئيس مؤخرا فيلم "الفستان الأبيض"، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

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