ننشر تحذير تاون جاس للمواطنين بشأن منتجات الغاز المخالفة للمواصفات

تحذير تاون جاس.. قامت إحدى شركات قطاع البترول بتوجيه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن خطورة استخدام منتجات الغاز المخالفة للمواصفات القياسية، مؤكدة أنها قد تشكل خطرًا جسيمًا على سلامة الأفراد والممتلكات.

وأوضح تحذير تاون جاس أن بعض الأدوات والمهمات غير المطابقة للمواصفات قد تؤدي إلى تسربات أو أعطال في أنظمة الغاز، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث خطيرة.

تحذير تاون جاس

جاء تحذير تاون جاس ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز ثقافة الأمان والسلامة في التعامل مع شبكات الغاز الطبيعي، كما دعت تاون جاس المواطنين إلى ضرورة شراء الأدوات من مصادر معتمدة والتأكد من جودة المنتجات المستخدمة، بالإضافة إلى الاعتماد على الفنيين المتخصصين في تركيب وصيانة الأنظمة لتجنب أي أخطار محتملة.

الموجز ينقل لكم تفاصيل تحذير تاون جاس، إذ ناشدت الى المواطنين من التعامل مع المنتجات تخالف المواصفات الفنية وتعليمات السلامة المعمول بها في هذا الشأن والمتداولة حاليًا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطورة حال استخدامها.

كما شدد تحذير تاون جاس على ضرورة عدم التعامل نهائيًا مع هذه المنتجات والتعامل فقط مع مهمات الغاز عن طريق العمالة المتخصصة من الشركة، وجار حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد تحذير تاون جاس أن الحفاظ على سلامة العملاء هو أولوية قصوى، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي أعطال أو ممارسات غير آمنة عبر أرقام الطوارئ المخصصة، لافتًا إلى استمرارها في تنفيذ حملات توعية لتوجيه المواطنين نحو الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكات الغاز.

وأشارت شركة تاون جاس إلى أنه في حالة وجود أي استفسار الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الغاز على رقم 129 أو بخدمة العملاء 19129، منوهة بأن استخدام مهمات غير مطابقة للمواصفات قد يؤدي إلى حدوث تسريبات غاز أو مشكلات تقنية خطيرة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

تحذير تاون جاس

ويأتي هذا التنبيه ضمن حملات توعية مستمرة من شركة تاون جاس للحفاظ على سلامة المستخدمين وتعزيز ثقافة الأمان في المنازل والمنشآت، كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو ممارسات غير آمنة عبر أرقام الطوارئ المخصصة، لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات.

كما شددت الشركة على ضرورة شراء المهمات من مصادر معتمدة والاعتماد على فنيين متخصصين لتركيب وصيانة شبكات الغاز، لضمان التشغيل الآمن والكفاءة العالية.

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