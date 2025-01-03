أسعار تليفونات الأيفون بعد تطبيق الرسوم الجديدة.. شوف بقت بكام

أثارت اسعار تليفونات الايفون، بعد تطبيق الرسوم الجديدة اهتمام العديد من المستخدمين في مصر، حيث تم تفعيل رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة ويهدف القرار إلى تنظيم السوق المحلي وحماية الاقتصاد الوطني، لكن انعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار الأجهزة، خاصةً هواتف آيفون الشهيرة، ونرصد لكم عبر الموجز اسعار تليفونات الايفون بعد تطبيق الرسوم الجديدة.

تفاصيل الرسوم الجديدة وتأثيرها

تم تفعيل رسمي للرسوم الجمركية بفرض رسوم بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة، حيث إن الهدف من القرار الحد من انتشار الأجهزة المستوردة بطرق غير قانونية ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز المنافسة بين الشركات، وفقا لبيان مشترك بين وزارتي المالية والاتصالات.

اسعار تليفونات الايفون بعد تطبيق الرسوم الجديدة

أحدث الإصدارات (آيفون 16)

آيفون 16 برو ماكس: 90,000 جنيه.

آيفون 16 برو: 81,000 جنيه.

آيفون 16 بلس: 65,000 جنيه.

آيفون 16: 57,000 جنيه.

إصدارات آيفون 15

آيفون 15 برو ماكس: 76,000 جنيه.

آيفون 15 برو: 71,000 جنيه.

آيفون 15 بلس: 52,000 جنيه.

آيفون 15: 44,000 جنيه.

إصدارات سابقة

آيفون 13 برو ماكس: 55,000 جنيه.

آيفون 11 برو ماكس: 35,000 جنيه.

آيفون 12 برو: 29,000 جنيه.

آيفون 8 بلس: 17,500 جنيه.

أسباب ارتفاع الأسعار

زيادة التكاليف الجمركية: ارتفاع تكلفة استيراد الهواتف بسبب الرسوم الجديدة. حماية السوق المحلي: تعزيز مبيعات الأجهزة المجمعة أو المصنعة محليًا. الطلب المرتفع على هواتف آيفون: الذي يجعل السوق أكثر تأثرًا بالضرائب الإضافية.

كيف تؤثر الرسوم على المستهلكين؟

سيحتاج المستهلكون إلى مراجعة خطط الشراء الخاصة بهم، خاصة مع الفروقات السعرية الكبيرة، وعليه قد تقوم بعض الشركات بتقديم عرض وتقسيط لتخفيف العبء على العملاء.

تحميل تطبيق تليفوني Telephony

- app download للأندرويد والآيفون

-رابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app للأندرويد من خلال جوجل بلاي عبر الضغط من هنــــــــــــــا، ومن خلال جوجل بلاى عبر الضغطهنــــــــــــــــــــــا

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