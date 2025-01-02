وصفها بفردة شراب.. تعرف علي سيارات أحمد حلمي.. تفاصيل

تصدر الفنان أحمد حلمي محركات البحث عبر موقع "جوجل"وذلك بعد ظهوره بجانب سيارة كهربائية وصفها"بفرده شراب "، ودائماً يظهران النجمين أحمد حلمي ومنى زكي بمجموعة مختلفة من السيارات الدفع الرباعي شيفروليه.

الموجز يرصد إليكم آخر أعمال الفنان أحمد حلمي

أحمد حلمي وميني كوبر

يُعرف النجم أحمد حلمي بشغفه بالسيارات الكلاسيكية، خاصة الإنجليزية منها، واحدة من أبرز سياراته هي "ميني موريس" التي ظهر معها في صور نشرها على حسابه الشخصي على إنستجرام، كما يُعتقد أن السيارة التي قادها في فيلم "ظرف طارئ" كانت من نفس النوع.

ولم يتوقف حلمي عند هذا الحد، إذ شوهد في عدة مناسبات يقود سيارات "ميني كوبر" الحديثة، تأتي هذه السيارة الأيقونية بمحركات قوية تتراوح بين سعة 1500 سي سي بقدرة 136 حصانًا وسعة 2000 سي سي بقدرة 192 حصانًا، مع تسارع مذهل وسرعة قصوى تصل إلى 202 كيلومتر/ساعة.

عشق رانج روفر

لا تقتصر مجموعة سيارات حلمي على الميني كوبر؛ فهو يمتلك أيضًا سيارة "رانج روفر" الفاخرة، ورغم أن التفاصيل حول الطراز الدقيق غير واضحة، إلا أن هذه السيارة تُعد واحدة من أفخم سيارات الدفع الرباعي الإنجليزية.

منى زكي وسيارات الدفع الرباعي

أما النجمة منى زكي، فقد ظهرت بسيارات مميزة أبرزها "تويوتا فورتشنر"، التي شوهدت بها أثناء حضور عزاء شقيق الفنانة أصالة، تُعتبر هذه السيارة خيارًا مثاليًا للطرق الوعرة، حيث تتميز بمحرك ديزل قوي بسعة 2800 سي سي وقوة تصل إلى 201 حصان.

بورشه 911 كاريرا

ظهرت منى زكي أيضًا وهي تقود سيارة "بورشه 911 كاريرا" في مسلسل (نمرة 2) مع أحمد السعدني، تُعد هذه السيارة من أقوى السيارات الرياضية، بفضل محركها الذي يولد قوة 443 حصانًا وسرعة قصوى تصل إلى 306 كيلومتر/ساعة.

منى زكي شوهدت أيضًا تقود سيارات "هيونداي دفع رباعي"، وهي سيارات مصممة خصيصًا لتحمل الظروف القاسية مثل الرمال والطرق الجبلية.

أخر أعمال أحمد حلمي



تعد مسرحية "ميمو" من أحدث أعمال أحمد حلمي المسرحية، والتي تدور أحداثها حول شخصية "مسعود" الشاب الذي يشعر بالتهميش من قبل عائلته والمجتمع، فيسعى للنجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك في مسرحية ميمو نخبة من النجوم مثل هنا الزاهد، أحمد رزق، هنا شيحة، وحمدي الميرغني.



وقد حازت المسرحية على إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

النجاح السابق مع مسرحية "تييت"



في سياق مشاركاته في موسم الرياض، قدّم حلمي سابقًا مسرحية "تييت" في موسم 2023-2024، والتي تناولت قصة مدرس تاريخ يواجه تحديات غير متوقعة حينما يقرر إعادة التفكير في رسالته التعليمية.

وقد شارك في مسرحية “تييت” نجوم مثل هنا الزاهد وحمدي الميرغني، وحققت نجاحًا ملحوظًا خلال عرضها.



ويستعد حلمي لعرض مسرحي جديد في موسم الرياض، والذي من المقرر أن يُعرض خلال عيد الأضحى القادم.

وأوضح أحمد حلمي أن مسرحية “حلمي حلمك” ستكون الثالثة له ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرًا إلى حرصه على التعاون المستمر مع هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ.



وأعرب عن أمله بأن يلقى العرض بموسم الرياض إعجاب الجمهور ويحقق النجاح المرجو.

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