تفاصيل قرار زيادة المعاشات 15% .. شوف قبضك بقى كام

بدأت هيئة التأمينات والمعاشات عن صرف معاشات شهر يناير 2025، متضمنة زيادة جديدة بنسبة 15%. تأتي هذه الزيادة استجابةً لجهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين مع بداية العام الجديد، وقد أكدت الهيئة أن الصرف سيتم على مراحل لضمان سهولة الخدمة وتجنب التكدس في مكاتب البريد والبنوك.

تفاصيل الزيادة وآلية الصرف

تم تطبيق زيادة بنسبة 15% على قيمة المعاشات، وستُضاف تلقائيًا إلى المبالغ الشهرية المستحقة.

تشمل هذه الزيادة من عدد المستفيدين الملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

يمكن للمستفيدين صرف المعاشات عبر بطاقات الصرف الإلكتروني (ATM) أو من خلال مكاتب البريد والبنوك.

كيفية الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة

لتسهيل عملية التأكد من المبالغ المستحقة بعد الزيادة، توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة على nosi.gov.eg. تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور. اختيار خدمة "الاستعلام عن قيمة المعاش". عرض التفاصيل المالية المحدثة.

زيادات المعاشات جميع الشرائح

إجراءات لتجنب الازدحام

يُفضل استخدام ماكينات الصراف الآلي لتجنب التكدس في مكاتب البريد.

متابعة تحديثات الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أو صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تأتي زيادة معاشات يناير 2025 في إطار خطة شاملة لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية، خاصةً مع موسم الأعياد ومتطلبات العام الجديد. وتؤكد الحكومة استمرار جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتهم.

على المستفيدين متابعة الجداول الزمنية المعلنة من قبل الهيئة لضمان الحصول على الخدمة بسهولة ودون تأخير.

قيمة زيادة المعاشات 2025 بعد قرار الـ15% الأخيرة

تعرض جريدة “الموجز” لكم قيمة معاش شهر يناير 2025، بعد زيادة المعاشات 2024 الأخيرة، والتي جاءت على النحو التالي:

- الشريحة الأولى: 1495 جنيها مصريا.

- الشريحة الثانية: 1725 جنيها مصريا.

- الشريحة الثالثة: 1840 جنيها مصريا.

- الشريحة الرابعة: 2300 جنيها مصريا.

- الشريحة الخامسة: 2645 جنيها مصريا.

- الشريحة السادسة: 2990 جنيها مصريا.

- الشريحة السابعة: 3335 جنيها مصريا.

- الشريحة الثامنة: 3680 جنيها مصريا.

- الشريحة التاسعة: 4025 جنيها مصريا.

- الشريحة العاشرة: 4370 جنيها مصريا.

- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها مصريا.

- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها مصريا.

- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيها مصريا.

- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها مصريا.

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