أحمد عبد العزيز يكشف لـ الموجز تفاصيل شخصيته في مسلسل فهد البطل

يشارك الفنان أحمد عبد العزيز لأول مرة مع الفنان أحمد العوضي، من خلال مسلسل "فهد البطل" الذي من المفترض أنه ضمن الخريطة الرمضانية لعام 2025.

علق أحمد عبد العزيز، مع موقع الموجز علي مشاركته في "فهد البطل"، معلقا" شخصيتي مفاجأة"،إذ يقوم بدور عم "العوضي".



ويقوم الفنان أحمد عبد العزيز في "فهد البطل"، بدور عم الفنان أحمد العوضي، ويعد من أكبر أعدائه خلال الأحداث وتتوالي الصراعات فيما بينهما.

فضلا أن الفنان أحمد عبد العزيز يقوم بأعمال غير مشروعة في مسلسل "فهد البطل"، ويحاول إيذاء أحمد العوضي خلال الحلقات.

مشاركة أحمد عبد العزيز في مسلسل جريمة في منتصف الليل



وعلق أحمد عبد العزيز عن مصير مسلسل "جريمة في منتصف الليل"، قائلا "المسلسل اتصور بشكل كامل، ولكنه توقف من العرض لأسباب اخري مجهولة ربنا ربما لأن قضيته الحساسة".



ويغيب الفنان أحمد عبد العزيز عن المشاركة في ابسلحة الفنية، لكن يعد من أهم النجوم علي الساحة الفنية خلال حقبة التسعينات، مرورا ببداية الألفينات، بل قدم دورا مميزا مع إياد نصار في" أريد رجلا".

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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القائمة المبدئية لأبطال مسلسل "فهد البطل" لـ أحمد العوضي في رمضان 2025

