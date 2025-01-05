تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب ..تفاصيل

تعرض الفنان القدير لطفي لبيب لوعكة صحية أدت لدخوله في المستشفى واجرى عملية جراحيه في صوته، بسبب الغدد الليمفاوية.

وكشف مصدر مقرب من الفنان لطفي لبيب أنه سيتعافى خلال أسبوعين من تلقي العلاج اللازم.

ويرصد موقع الموجز معلومات عن الفنان لطفي لبيب

نشأة لطفي لبيب

ولد لطفي لبيب في 18 أغسطس 1947 بمركز ببا في محافظة بني سويف وحصل على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1970 ضمن دفعة مميزة ضمت أسماء كبيرة مثل محمد صبحي وجلال الشرقاوي.

بداية لطفي لبيب الفنية

بدأ الفنان لطفي لبيب مسيرته الفنيّة منذ عام 1981 بعد فترة التجنيد واستطاع أن يثبت نفسه سريعاً حيث كانت أول أعماله المسرحية "المغنية الصلعاء"، التي فتحت له أبواب الفن، ثم شارك بمسرحية "الرهائن".

لطفي لبيب

على الصعيد السينمائي، تألق لطفي لبيب في أدوار متنوعة جعلته واحدًا من أهم الفنانين في مصر، ومن أبرز هذه الأدوار، فيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام، حيث لعب دور السفير الإسرائيلي بإتقان، وهو الدور الذي وصفه بنفسه بأنه أحد المحطات الأكثر تأثيرًا في مسيرته الفنية.

كما شارك لطفي لبيب في مجموعة كبيرة من الأفلام التي حققت نجاحًا باهرًا، منها "كده رضا"، "أمير البحار"، "الثلاثة يشتغلونها"، و"كنغر حبنا".



لم تقتصي أدوار لطفي لبيب في السينما على الكوميديا فقط، بل شملت أفلامًا ذات طابع درامي وإنساني، مثل "عودة مواطن" و"الجلسة سرية".

شارك الفنان لطفي لبيب بقوة على شاشة التلفزيون، حيث كانت من أنجح المسلسلات التي تعلق بها الجمهور، أبرزها "رأفت الهجان"، "الأب الروحي"، "رجالة البيت"، و"عفاريت عدلي علام"، " حارة العوانس"، "كريمة كريمة" وغيرها.



تميز الفنان لطفي لبيب بالمبادئ الوطنية خلال خدمته العسكرية التي استمرت ست سنوات، شارك في حرب أكتوبر 1973، وهي التجربة التي شكلت جزءًا كبيرًا من حياته.

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