أسرار لطفي لبيب من المغنية الصلعاء إلى الاعتزال.. حكايات مثيرة

تصدرت تصريحات الفنان لطفي لبيب، الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية بعد ظهوره مع الإعلامي نزار الفارس وإعلانه الاعتزال رسميًا، وعبر عن احترامه الشديد لجمهوره وأن الفن نابع من قلبه ولم يستطيع أن يظهر في دور بعد تدهور حالته الصحية.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز محطات وأعمال الفنان لطفي لبيب خلال السطور التالية.

لطفي لبيب

نشأة لطفي لبيب

ولد لطفي لبيب في 18 أغسطس 1947 بمركز ببا في محافظة بني سويف وحصل على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1970 ضمن دفعة مميزة ضمت أسماء كبيرة مثل محمد صبحي وجلال الشرقاوي.

بداية لطفي لبيب الفنية

بدأ الفنان لطفي لبيب مسيرته الفنيّة منذ عام 1981 بعد فترة التجنيد واستطاع أن يثبت نفسه سريعاً حيث كانت أول أعماله المسرحية "المغنية الصلعاء"، التي فتحت له أبواب الفن، ثم شارك بمسرحية "الرهائن".

لطفي لبيب

أبرز أعمال لطفي لبيب في السينما

على الصعيد السينمائي، تألق لطفي لبيب في أدوار متنوعة جعلته واحدًا من أهم الفنانين في مصر، ومن أبرز هذه الأدوار، فيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام، حيث لعب دور السفير الإسرائيلي بإتقان، وهو الدور الذي وصفه بنفسه بأنه أحد المحطات الأكثر تأثيرًا في مسيرته الفنية.

كما شارك لطفي لبيب في مجموعة كبيرة من الأفلام التي حققت نجاحًا باهرًا، منها "كده رضا"، "أمير البحار"، "الثلاثة يشتغلونها"، و"كنغر حبنا".

لم تقتصي أدوار لطفي لبيب في السينما على الكوميديا فقط، بل شملت أفلامًا ذات طابع درامي وإنساني، مثل "عودة مواطن" و"الجلسة سرية".

أبرز أعماله التلفزيونية

شارك لطفي لبيب بقوة على شاشة التلفزيون، حيث كانت من أنجح المسلسلات التي تعلق بها الجمهور، أبرزها "رأفت الهجان"، "الأب الروحي"، "رجالة البيت"، و"عفاريت عدلي علام"، " حارة العوانس"، "كريمة كريمة" وغيرها.

لطفي لبيب

المبادئ الوطنية

تميز لطفي لبيب بالمبادئ الوطنية خلال خدمته العسكرية التي استمرت ست سنوات، شارك في حرب أكتوبر 1973، وهي التجربة التي شكلت جزءًا كبيرًا من حياته.

كتب عن هذه التجربة في كتابه الشهير "الكتيبة 26"، الذي يعد شهادة فنية وإنسانية عن فترة مهمة من تاريخ مصر.

من المواقف التي لا تنسى في حياته، رفضه دعوة لتكريمه من السفارة الإسرائيلية عقب نجاح فيلم "السفارة في العمارة".

لطفي لبيب

إسهامات أدبية

إلى جانب أعماله الفنية، كتب لطفي لبيب كتابه "الكتيبة 26"، الذي وثّق فيه تجربته خلال حرب أكتوبر.

قرار اعتزال لطفي لبيب

أوضح لطفي لبيب في تصريحاته الأخيرة أن تدهور حالته الصحية كان السبب الرئيسي وراء هذا القرار قائلًا: "في حالتي الصحية حاليًا لو جالي دور مقدرش أقدمه لأني أفضل أكون عند جمهوري كما كنت".

وأضاف: "مش معقول ممثل يمثل نصه طاير أو صوته ضايع، لازم وقتها الممثل يقعد في بيته".

وكان الفنان لطفي لبيب، أصدر سابقًا في عام 2021 قرار اعتزاله ولكنه شارك في بعض الأعمال التي لا تحتاج مجهود كثيرا في الأداء.

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