آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية 2025 في مصر| اعرف امتى؟

تقديم الإقرارات الضريبية.. تُعد الضرائب أحد الركائز الأساسية التي تسهم في استقرار النظام المالي لأي دولة، وتلعب مصلحة الضرائب المصرية دورًا محوريًا في جمع الإيرادات التي تُستخدم في تمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

ومن أجل ضمان الالتزام الضريبي من قبل الأفراد والشركات، تتيح مصلحة الضرائب المصرية موعدًا محددًا لتقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025، مع تقديم مجموعة من التسهيلات التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل التقديم عبر الإنترنت، وينشر لكم موقع “الموجز” آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية 2025 في مصر.

آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية 2025

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية للعام 2025، حيث يبدأ تقديم الإقرارات في الأول من يناير 2025 ويستمر حتى 31 مارس 2025 للأفراد، بينما يبدأ تقديم الإقرارات للشركات في 1 يناير 2025 ويستمر حتى 30 أبريل 2025 أو أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة، أيهما أقرب.

كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

تُعد عملية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من أسهل الطرق لضمان تقديمها في الوقت المحدد، يمكن للممولين اتباع الخطوات التالية:

التسجيل في الموقع الإلكتروني خلال الضغط هنا ، يجب على الممولين التسجيل في الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب للحصول على أكواد الدخول. إعداد البيانات المالية، تحضير وتجميع كافة البيانات المالية اللازمة لتقديم الإقرار بدقة. تقديم الإقرار، إدخال البيانات عبر المنصة الإلكترونية للمصلحة وتقديم الإقرار في الموعد المحدد.

تقديم الإقرارات الضريبية 2025 في مصر

لتسهيل عملية التقديم، توفر مصلحة الضرائب مجموعة من الخدمات المساعدة:

ندوات توعوية: تنظم المصلحة ندوات يومية عبر الإنترنت لتوعية الممولين بكيفية تقديم الإقرارات بشكل إلكتروني، مع محاضرين للإجابة على الاستفسارات.

لجان دعم فني: توجد لجان دعم في مختلف النقابات والمؤسسات لتقديم المساعدة في تقديم الإقرارات.

قنوات تواصل متعددة: توفر المصلحة خدمات الدعم عبر الخط الساخن 16395 ومنصات التواصل الاجتماعي.

الإقرارات الضريبية

تكاليف تقديم الإقرارات الضريبية

تبلغ تكلفة تقديم الإقرار الضريبي للممولين المكلفين 325 جنيهًا مصريًا سنويًا، وتغطي الضريبة على القيمة المضافة.

حالات خاصة لتقديم الإقرار الضريبي 2025

في بعض الحالات، مثل وفاة الممول أو توقفه عن مزاولة نشاطه، يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال 90 يومًا من الحدث، وفي حالة انقطاع الإقامة من مصر، يجب تقديم الإقرار قبل انقطاع الإقامة بستين يومًا على الأقل، ولتجنب الغرامات المالية والعقوبات، يجب على الممولين الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات. كما يمكن الاستعانة بخبراء ضريبيين لضمان الامتثال للقوانين.

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