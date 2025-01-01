ارتفاع حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة في 5 أشهر بنسبة 73.5%

حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة .. شهدت حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة في مصر زيادة ملحوظة بلغت 73.5% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024, لتسجل الحصيلة الإجمالية 133.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، بزيادة تصل إلى 56.7 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

زيادة الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات

ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 19% لتصل إلى 240.7 مليار جنيه في نفس الفترة, بينما شهد الإنفاق على السلع والخدمات زيادة بنحو 28.4% ليبلغ 68.8 مليار جنيه.

ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية

وأظهر الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 34.5% ليصل إلى 210.8 مليار جنيه، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير الدعم للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة

حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة

أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالحماية الاجتماعية، إذ ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 24.8% لتصل إلى 84 مليار جنيه، بينما زاد الإنفاق على التعليم بنسبة 26.1% ليصل إلى 125.6 مليار جنيه.

تحسن الإيرادات العامة

وارتفعت إجمالي الإيرادات العامة بنحو 219.1 مليار جنيه، لتصل إلى 828.1 مليار جنيه مقارنة بـ 608.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتساهم الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي في هذه الزيادة، إذ تمثل 86.3% من الإجمالي، لتحسن قدرة الحكومة على جمع الموارد المالية.

ضبط الإنفاق والمصروفات العامة

ارتفعت المصروفات العامة بمقدار 124.1 مليار جنيه، لتصل إلى 1.382 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.258 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة

ورغم هذه الزيادة، فإن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية لضبط الميزانية العامة وتحقيق التوازن بين الإنفاق والموارد المالية، لدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية.

وفي سياق آخر, قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي خلال العام، وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وأبقت اللجنة أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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