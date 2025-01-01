البنك التجاري الدولي يتصدر البورصة المصرية في الربع الأخير من 2024

شهدت البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام 2024 تباينًا في أداء الأسهم المدرجة، وتصدرت أسهم بعض الشريكات الكبرى المشهد, وعلى رأسهم سهم بنك التجاري الدولي مصر محققًا أعلى تداول بقيمة بلغت 15.6 مليار جنيه, وبحجم تداولات وصل إلى 192 مليون ورقة مالية، بحصة سوقية قدرت بـ 7.10%.

أنشط 10 أسهم مدرجة بالبورصة المصرية خلال 3 أشهر

ويستعرض “الموجز” ترتيب أنشط 10 أسهم مدرجة بالبورصة المصرية خلال 3 أشهر, وجاءت كالتالي:

حل سهم مجموعة طلعة مصطفى في المركز الثاني، مسجلًا تداولات بقيمة 12.28 مليار جنيه وحجم تداول بلغ 208 مليون ورقة مالية, بينما جاء سهم مجموعة إي أف جي القابضة في المركز الثالث، محققًا تداولات قيمتها 9.948 مليار جنيه وحجم تداول بلغ 455 مليون ورقة مالية.

البورصة المصرية

واحتلت مجموعة أوراسكوم المركز الرابع مسجلة 7.810 مليار جنيه قيمة تداولات بحجم تداول بلغ 26 مليون ورقة مالية، بينما جاء حديد عز في المركز الخامس، بتداولات بلغت 7.87 مليار جنيه وحجم تداول وصل إلى 71.4 مليون ورقة مالية.

حافظ سهم بالم هيلز على المركز السادس، محققًا قيمة تداولاته نحو 6.55 مليار جنيه، مع تداول 1 مليار ورقة مالية, بينما جاء سهم أوراسكوم للتنمية في المركز السابع، محققًا تداولات بقيمة 5.379 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 329 مليون ورقة مالية.

البورصة المصرية

وتصدر سهم بلتون المركز الثامن، مسجلًا تداولات بلغت 4.982 مليار جنيه، بحجم تداول 1.694 مليار ورقة مالية, بينما احتل سهم سوديك المركز التاسع، مسجلًا تداولات وصلت إلى 4.7 مليار جنيه، مع حجم تداول بلغ 73 مليون ورقة مالية.

وحل سهم السويدي إلكتريك، في المركز العاشر بقيمة تداول بلغت 4.2 مليار جنيه، مع حجم تداول وصل إلى 46 مليون ورقة مالية.

أداء البورصة المصرية في الربع الأخير من 2024

سجلت البورصة المصرية خسائر بقيمة 14.9 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم عند 2.168.8 تريليون جنيه، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.7% عن الفترة السابقة.

وأغلق مؤشر إيجى إكس 30 بتراجع بنسبة 5.85% عند مستوى 29.740 نقطة, بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 8% ليغلق عند 8.143 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P زيادة بنسبة 3.53% ليصل إلى 6.568 نقطة.

شهدت قيمة التداول الإجمالية في البورصة خلال الربع الأخير نحو 4.494 مليار جنيه، عبر تداول 78.169 مليون ورقة مالية عبر 7.140 مليون عملية, واستحوذت الأسهم على 6.52% من إجمالي التداولات، بينما كانت السندات وأذون الخزانة تمثل النسبة الأكبر، بنسبة 93.48%.

بلغت نسبة تعاملات المصريين 88.3% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 6.2% والعرب على 5.5% بعد استبعاد الصفقات, وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.9 مليار جنيه، في حين حقق العرب صافي شراء قدره 201 مليون جنيه.

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