البورصة المصرية تختتم الأسبوع بتباين في الأداء.. ارتفاع مؤشر EGX30 وتراجع أسهم كبرى الشركات

اختتمت البورصة المصرية آخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بتباين في المؤشرات، وشهد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 صعودًا طفيفًا بنسبة 0.08% ليغلق عند 30526 نقطة.

أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024, وجاءت كالتالي:

ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.08% ليغلق عند 30526 نقطة.

انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.05% ليصل إلى 11532 نقطة.

تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.11% ليغلق عند 8410 نقاط.

هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليصل إلى 3134 نقطة.

رأس المال السوقي في البورصة اليوم

وصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.223 تريليون جنيه, وسجل المستثمرون المصريون والعرب صافي بيع بلغ 6.1 مليار جنيه و40 مليون جنيه على التوالي, بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بلغ 6.159 مليار جنيه.

البورصة المصرية اليوم

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.7 مليار جنيه بحجم تداول وصل إلى 963 مليون ورقة مالية عبر 83 ألف عملية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة اليوم

ارتفع سعر سهم روبكس العالمية بنسبة 10.1% ليغلق عند 8.2 جنيه.

ارتفع سعر سهم ليسيكو مصر بنسبة 5.99% ليغلق عند 32 جنيه.

زاد سعر سهم سماد مصر بنسبة 5% ليغلق عند 87.9 جنيه.

ارتفع سعر سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.98% ليغلق عند 50.3 جنيه.

ارتفع سعر سهم يوتيتراب بنسبة 4.9% ليغلق عند 8.1 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة اليوم

البورصة المصرية اليوم

تراجع سعر سهم المهندس للتأمين بنسبة 28.7% ليغلق عند 25 جنيه.

انخفض سعر سهم راكتا بنسبة 3.4% ليغلق عند 20.8 جنيه.

تراجع سعر سهم زهراء المعادي للاستثماربنسبة 2.9% ليغلق عند 3.6 جنيه.

انخفض سعر سهم ماكرو جروب بنسبة 2.69% ليغلق عند 2.5 جنيه.

تراجع سعر سهم نيوداب بنسبة 2.6% ليغلق عند 2.25 جنيه.

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