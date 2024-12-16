ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات اليوم الاثنين 16-12-2024

مؤشرات البورصة المصرية.. شهدت البورصة المصرية صعود جماعي لمؤشراتها في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024, إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.27% ليصل إلى 30859 نقطة, بينما سجل مؤشر EGX100 زيادة بنسبة 0.34% محققًا 11817 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الاثنين 16-12-2024, وجاء الأداء كالتالي:

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.27% مسجلاً 30,859 نقطة.

حقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 صعودًا بنسبة 0.35%، مسجلًا 8643 نقطة.

صعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.34% ليصل إلى 11,817 نقطة.

ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليصل إلى 3196 نقطة.

رأس المال السوقي وتوجهات المستثمرين في البورصة

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة 2.270 تريليون جنيه مع بداية التعاملات, وأظهرت حركة المستثمرين توجه المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغ 27.8 مليون جنيه و3.8 مليون جنيه على التوالي, بينما قام المستثمرون الأجانب بالشراء بصافي قيمة بلغت 31.5 مليون جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية اليوم

إجمالي التداولات في البورصة

وصل إجمالي قيمة التداول في البورصة إلى 208.1 مليون جنيه، مع تداول 114.6 مليون ورقة مالية من خلال 5.7 ألف عملية.

أداء البورصة في ختام جلسة الأحد

وتستعرض جريدة “الموجز” تحليل أداء البورصة المصرية أمس, والذي شهد حالة من التباين في ختام جلسة الأحد, تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 0.06% ليصل إلى 30,776 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% مسجلاً 3,183 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية اليوم

في المقابل، سجل مؤشر EGX100 ارتفاعًا بنسبة 0.36% ليصل إلى 11,777 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.45% إلى 8,613 نقطة.

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة 2.263 تريليون جنيه في ختام الجلسة, بينما بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.6 مليار جنيه، تم تنفيذها عبر 1.6 مليار ورقة مالية على 93.1 ألف عملية.

في ختام التعاملات، سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بلغ 89.4 مليون جنيه و73.78 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل المصريون صافي شراء بلغ 163 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا: تداولات تتجاوز 12 مليار جنيه..البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات

ارتفاع EGX30 وتراجع EGX33 ..البورصة المصرية تنهي تعاملات الإثنين بتباين في المؤشرات