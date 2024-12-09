البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم الاثنين 9-12-2024 بتراجع جماعي للمؤشرات والأسهم

البورصة المصرية اليوم.. شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، وانخفضت معظم المؤشرات الرئيسية, بينما بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.5 مليار جنيه وتستعرض جريدة “الموجز” أداء البورصة اليوم, وأسعار الأسهم المصرية.

تراجع مؤشرات البورصة الرئيسية

انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 0.18% ليغلق عند 31005 نقاط.

تراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.62%، حيث أغلق عند 8533 نقطة.

هبط مؤشر EGX100 بنسبة 0.49% ليصل إلى 11742 نقطة.

سجل مؤشر الشريعة الإسلامية انخفاضًا بنسبة 0.57% ليغلق عند 3209 نقاط.

حركة رأس المال السوقي

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.281 تريليون جنيه، مع توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، وسجلت قيمة مبيعاتهم 10.8 مليون جنيه و217.2 مليون جنيه على التوالي, بينما سجل المستثمرون المصريون صافي شراء بلغ 227.95 مليون جنيه.

البورصة المصرية اليوم

حجم التداول في البورصة المصرية اليوم

بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 1.4 مليار ورقة مالية على 117.1 ألف عملية.

البورصة المصرية اليوم

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة اليوم

المهندس للتأمين: ارتفع بنسبة 9.32% ليغلق عند 23.57 جنيه.

بنك قناة السويس: سجل ارتفاعًا بنسبة 7.74% ليغلق عند 26.85 جنيه.

القناة للتوكيلات الملاحية: ارتفع بنسبة 7.61% ليغلق عند 29.7 جنيه.

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها: ارتفع بنسبة 5.9% ليغلق عند 3.23 جنيه.

أوراسكوم للاستثمار القابضة: ارتفع بنسبة 5.38% ليغلق عند 0.47 جنيه.

أسعار الأسهم الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة اليوم

اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية: تراجع بنسبة 13.22% ليغلق عند 1.05 جنيه.

المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية: انخفض بنسبة 6.6% ليغلق عند 4.39 جنيه.

الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري: هبط بنسبة 5.34% ليغلق عند 0.974 جنيه.

اكت فاينانشال للاستشارات: انخفض بنسبة 4.51% ليغلق عند 3.39 جنيه.

النصر للملابس والمنسوجات – كابو: تراجع بنسبة 4.47% ليغلق عند 3.85 جنيه.

اقرأ أيضًا: تداولات تتجاوز 12 مليار جنيه..البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات

ارتفاع EGX30 وتراجع EGX33 ..البورصة المصرية تنهي تعاملات الإثنين بتباين في المؤشرات