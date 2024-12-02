أسعار الأسهم المصرية.. سعر سهم الشرقية للدخان يقفز بنسبة 5.62% في البورصة

أسعار الأسهم المصرية.. شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء الأسهم الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وقفز سعر سهم الشرقية للدخان بنسبة 5.62%، مسجلًا 29.49 جنيه كأعلى سعر خلال الجلسة.

أسعار الأسهم المصرية اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وجاءت كالتالي:

سعر سهم الشرقية للدخان اليوم

حقق سعر سهم الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) قفزة كبيرة بنسبة 5.62%، وأغلق عند 29.49 جنيه بعد أن بلغ أدنى سعر خلال الجلسة 27.50 جنيه.

سعر سهم حديد عز اليوم

انخفض سعر سهم حديد عز بنسبة 3.38% ليصل إلى 102.80 جنيه، بعد تسجيله أعلى سعر خلال الجلسة عند 107.39 جنيه.

أسعار الأسهم المصرية

سعر سهم البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر سهم البنك التجاري الدولي (CIB) ارتفاعًا بنسبة 0.31% ليغلق عند 81.49 جنيه, وبلغ أعلى سعر له خلال التداولات 82.00 جنيه، بينما كان أدنى سعر 80.80 جنيه.

ارتفاع سعر سهم بالم هيلز بنسبة 4.57%

شهد سعر سهم بالم هيلز للتعمير ارتفاعًا لافتًا بنسبة 4.57%، ليغلق عند 6.18 جنيه بعد أن بلغ أدنى سعر 5.89 جنيه.

سعر سهم الإسكندرية للحاويات

صعد سعر سهم الإسكندرية للحاويات بنسبة 6.27%، ليغلق عند 22.88 جنيه، مسجلًا أعلى سعر خلال التداولات عند 23.45 جنيه.

سعر سهم الشرقية للدخان

أسعار أسهم قطاع الإسكان والعقارات

حقق أسعار أسهم قطاع الإسكان والعقارات أداءً متباينًا, وجاءت كالتالي:

سعر سهم طلعت مصطفى: انخفض بنسبة 1.28% ليصل إلى 56.88 جنيه.

سعر سهم مدينة نصر للإسكان: ارتفع بنسبة 0.74% ليغلق عند 4.08 جنيه.

أسعار أسهم قطاع الاتصالات

شهدت أسعار أسهم قطاع الاتصالات انخفاضًا طفيفًا, وجاءت كالتالي:

سعر سهم المصرية للاتصالات: تراجع بنسبة 0.09% ليغلق عند 32.93 جنيه.

سعر سهم فوري: انخفض بنسبة 1.18% ليصل إلى 8.40 جنيه.

أسعار أسهم قطاع الأغذية والمشروبات

تراجعت أسعار أسهم قطاع الأغذية والمشروبات باستثناء بعض الأسهم, وجاءت كالتالي:

سعر سهم جهينة: سجل انخفاضًا بنسبة 0.57% ليغلق عند 33.29 جنيه.

سعر سهم إيديتا: تراجع بنسبة 0.42% ليصل إلى 28.27 جنيه.

سعر سهم موبكو: ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.27% ليصل إلى 41.00 جنيه.

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