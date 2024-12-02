أسعار الأسهم المصرية.. سعر سهم الشرقية للدخان يقفز بنسبة 5.62% في البورصة
أسعار الأسهم المصرية.. شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء الأسهم الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وقفز سعر سهم الشرقية للدخان بنسبة 5.62%، مسجلًا 29.49 جنيه كأعلى سعر خلال الجلسة.
أسعار الأسهم المصرية اليوم
يستعرض “الموجز” أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وجاءت كالتالي:
سعر سهم الشرقية للدخان اليوم
حقق سعر سهم الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) قفزة كبيرة بنسبة 5.62%، وأغلق عند 29.49 جنيه بعد أن بلغ أدنى سعر خلال الجلسة 27.50 جنيه.
سعر سهم حديد عز اليوم
انخفض سعر سهم حديد عز بنسبة 3.38% ليصل إلى 102.80 جنيه، بعد تسجيله أعلى سعر خلال الجلسة عند 107.39 جنيه.
سعر سهم البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر سهم البنك التجاري الدولي (CIB) ارتفاعًا بنسبة 0.31% ليغلق عند 81.49 جنيه, وبلغ أعلى سعر له خلال التداولات 82.00 جنيه، بينما كان أدنى سعر 80.80 جنيه.
ارتفاع سعر سهم بالم هيلز بنسبة 4.57%
شهد سعر سهم بالم هيلز للتعمير ارتفاعًا لافتًا بنسبة 4.57%، ليغلق عند 6.18 جنيه بعد أن بلغ أدنى سعر 5.89 جنيه.
سعر سهم الإسكندرية للحاويات
صعد سعر سهم الإسكندرية للحاويات بنسبة 6.27%، ليغلق عند 22.88 جنيه، مسجلًا أعلى سعر خلال التداولات عند 23.45 جنيه.
أسعار أسهم قطاع الإسكان والعقارات
حقق أسعار أسهم قطاع الإسكان والعقارات أداءً متباينًا, وجاءت كالتالي:
- سعر سهم طلعت مصطفى: انخفض بنسبة 1.28% ليصل إلى 56.88 جنيه.
- سعر سهم مدينة نصر للإسكان: ارتفع بنسبة 0.74% ليغلق عند 4.08 جنيه.
أسعار أسهم قطاع الاتصالات
شهدت أسعار أسهم قطاع الاتصالات انخفاضًا طفيفًا, وجاءت كالتالي:
- سعر سهم المصرية للاتصالات: تراجع بنسبة 0.09% ليغلق عند 32.93 جنيه.
- سعر سهم فوري: انخفض بنسبة 1.18% ليصل إلى 8.40 جنيه.
أسعار أسهم قطاع الأغذية والمشروبات
تراجعت أسعار أسهم قطاع الأغذية والمشروبات باستثناء بعض الأسهم, وجاءت كالتالي:
- سعر سهم جهينة: سجل انخفاضًا بنسبة 0.57% ليغلق عند 33.29 جنيه.
- سعر سهم إيديتا: تراجع بنسبة 0.42% ليصل إلى 28.27 جنيه.
- سعر سهم موبكو: ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.27% ليصل إلى 41.00 جنيه.
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البورصة المصرية تربح 28 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين 7-10-2024
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