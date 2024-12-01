1.3 مليار جنيه.. البورصة المصرية تحقق ارتفاعا اليوم الأحد 1-12-2024

البورصة المصرية اليوم.. واصلت مؤشرات البورصة المصرية تحقيق مكاسب خلال منتصف جلسة اليوم الأحد 1 ديسمبر، ارتفعت مؤشرات السوق الرئيسية والصغيرة، رغم بعض التقلبات في حركة التداولات, وتباينت الاتجاهات بين البيع والشراء في سوق الأوراق المالية.

أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 1 نوفمبر 2024, وجاءت كالتالي:

سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.47% ليصل إلى 30383 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.07%، مسجلًا 11501 نقطة.

شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 زيادة بنسبة 1.1% ليغلق عند 8366 نقطة.

سجل مؤشر الشريعة الإسلامية أيضًا صعودًا بنسبة 1.18% ليصل إلى 3167 نقطة.

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.227 تريليون جنيه.

اتجاهات المستثمرين في البورصة المصرية

شهدت تعاملات المستثمرين المصريين اتجاهًا نحو البيع، إذ سجلوا صافي بيع بقيمة 40.5 مليون جنيه, بينما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء، وسجلوا صافي شراء بقيمة 31.6 مليون جنيه و8.9 مليون جنيه على التوالي.

بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.3 مليار جنيه، بينما سجلت الكمية 323.3 مليون ورقة منفذة عبر 41.1 ألف عملية تداول.

البورصة المصرية اليوم

أداء مؤشرات البورصة المصرية في الأسبوع الماضي.. خسائر وتراجع في المؤشرات

خلال الأسبوع المنتهي، سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت 36 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند 2.212 تريليون جنيه, ورغم تراجع المؤشرات، استمر التفاعل بين المستثمرين في تحديد مسار السوق.

تفاصيل أداء المؤشرات الأسبوعي في البورصة المصرية

جاءت الأداء الأسبوعي للبورصة المصرية كالتالي:

البورصة المصرية اليوم

تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.27% ليغلق عند 30242 نقطة.

سجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضًا بنسبة 0.77% ليغلق عند 8275 نقطة.

سجل مؤشر S&P انخفاضًا بنسبة 1.36% مغلقًا عند 6560 نقطة.

انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.73% ليغلق عند 37344 نقطة.

تراجع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.24% مغلقًا عند 11379 نقطة.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع حوالي 320.3 مليار جنيه، بينما وصلت كمية التداول إلى 5.058 مليون ورقة عبر 466 ألف عملية تداول.

استحوذت الأسهم على 5.11% من إجمالي قيمة التداول، بينما شكلت السندات وأذون الخزانة نحو 94.89% من النشاط التداولي.

حركة المستثمرين في البورصة المصرية

سجل المصريون نسبة 85% من إجمالي تعاملات الأسهم.

استحوذ الأجانب على 9.4% من إجمالي التداولات، بينما استحوذ العرب على 5.7%.

سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 107 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 215.5 مليون جنيه.

منذ بداية العام، شكلت تعاملات المصريين 86.7% من إجمالي قيمة تداول الأسهم، بينما سجل الأجانب 6.8% والعرب 6.5%, وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 541.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 10.1 مليون جنيه.

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