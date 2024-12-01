هيرميس تتصدر شركات السمسرة في مصر.. أداء البورصة في نوفمبر 2024

ترتيب شركات الوساطة في البورصة المصرية نوفمبر 2024.. حققت هيرميس للسمسرة في الأوراق المالية الصدارة بين شركات الوساطة في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر 2024، بتسجيلها قيمة تداول بلغت 23.738 مليار جنيه، بحصة سوقية 13.6%, ومنفذة تداولات على 3.218 مليار ورقة مالية.

أداء إي إف جي هيرميس الدولية في البورصة المصرية

احتلت إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثاني بتداولات قيمتها 18.548 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية 10.6%، من خلال أحجام تداول بلغت 660.936 مليون ورقة.

ثاندر تتقدم في ترتيب شركات السمسرة

حققت ثاندر لتداول الأوراق المالية المركز الثالث بحصة سوقية 7%، عبر تنفيذ تداولات بقيمة 12.236 مليار جنيه وحجم تداول 6.213 مليار ورقة.

هيرميس تتصدر شركات الوساطة المالية في مصر..

ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية نوفمبر 2024

تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية ترتيب باقي الشريكات في البورصة المصرية لشهر نوفمبر 2024

جاء التجاري الدولي للسمسرة في المركز الرابع بحصة 6.6% وقيمة تداول 11.542 مليار جنيه، مع 1.815 مليار ورقة.

احتلت مباشر لتداول الأوراق المالية المركز الخامس بحصة 5.6% وقيمة 9.732 مليار جنيه، بحجم 4.303 مليار ورقة.

جاءت بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السادس بحصة 4.3% وقيمة 7.558 مليار جنيه وحجم 4.017 مليار ورقة.

احتلت أسطول لتداول الأوراق المالية المركز السابع بقيمة 7.438 مليار جنيه، بحصة سوقية 4.3% وحجم 3.433 مليار ورقة.

سجلت بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الثامن بقيمة 6.591 مليار جنيه، بحصة سوقية 3.8% و1.054 مليار ورقة.

جاءت كايرو كابيتال سيكيورتيز في المركز التاسع بحصة 3.8% وقيمة 6.573 مليار جنيه، وحجم 1.611 مليار ورقة.

اختتمت عربية أون لاين قائمة العشرة الكبار بقيمة تداول 5.624 مليار جنيه، وحصة 3.2% من السوق، بحجم 1.952 مليار ورقة.

أداء المؤشرات العامة للبورصة المصرية

سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب بلغت 4 مليارات جنيه خلال نوفمبر، ليصل إلى 2.212 تريليون جنيه مقارنة بـ2.208 تريليون جنيه في أكتوبر.

هيرميس تتصدر شركات الوساطة المالية في مصر..

تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.36%، مغلقًا عند 30.242 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 3.07% ليصل إلى 8.275 نقطة، وسجل مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان صعودًا بنسبة 1.38% عند 11.379 نقطة.

تفاصيل التداولات واستحواذ المستثمرين في البورصة المصرية

بلغ إجمالي قيمة التداولات في السوق 978 مليار جنيه خلال الشهر، بحجم تداول وصل إلى 2.110 مليون سهم من خلال 2.1 مليون عملية.

استحوذ المستثمرون المصريون على 8.5% من التداولات، بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 270 مليون جنيه مع استحواذهم على 5.7%, بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 667 مليون جنيه بحصة 5.7% من السوق.

شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية

تعد شركة المجموعة المالية – هيرميس إيفا للوساطة المالية من أبرز شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتتمتع بسمعة رائدة في ترتيب الشركات العاملة بالسوق.

وحصلت الشركة على جائزة "أفضل شركة وساطة في سوق الكويت للأوراق المالية" من مؤسسة EMEA FINANCE لمدة أربع سنوات متتالية، وذلك تقديرًا لأدائها المتميز وجهودها المستمرة في تقديم أفضل خدمات الوساطة المالية للعملاء، سواء من المؤسسات المالية أو الأفراد.

تأسست شركة المجموعة المالية هيرميس – إيفا للوساطة المالية (المعروفة سابقًا باسم الخليج) في 23 فبراير 1986 كشركة مساهمة كويتية مقفلة, وتتخصصت في الوساطة في الأوراق المالية المصرح بتداولها من وزارة التجارة والصناعة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما تستثمر أموالها في أسهم طويلة وقصيرة الأمد, ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 10,000,000 دينار كويتي.

اقرأ أيضًا: تداولات تتجاوز 2.9 مليار جنيه.. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات

البورصة المصرية تربح 28 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين 7-10-2024