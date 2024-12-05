أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 5-12-2024

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم.. شهدت البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 تحركات ملحوظة في أسعار الأسهم، وسجلت بعض الأسهم ارتفاعات ملحوظة, بينما حققت أسهم أخرى تراجعًا طفيفًا.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, وجاءت كما يلي:

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية اليوم

سعر سهم مستشفى النزهة الدولي: ارتفع بنسبة 12.86% ليغلق عند 9.74 جنيه.

سعر سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية: سجل زيادة بنسبة 10.83% ليغلق عند 208.69 جنيه.

سعر سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية: ارتفع بنسبة 8.83% ليغلق عند 1.011 جنيه.

سعر سهم تعليم لخدمات الإدارة: شهد ارتفاعًا بنسبة 8.78% ليغلق عند 10.9 جنيه.

سعر سهم أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية: ارتفع بنسبة 8.33% ليغلق عند 0.299 جنيه.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة المصرية اليوم

سعر سهم مطاحن مصر العليا: تراجع بنسبة 7.95% ليغلق عند 287.06 جنيه.

سعر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية: سجل تراجعًا بنسبة 7.69% ليغلق عند 22.57 جنيه.

سعر سهم العامة للصوامع والتخزين: انخفض بنسبة 3.52% ليغلق عند 180.55 جنيه.

سعر سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية: تراجع بنسبة 3.36% ليغلق عند 0.632 جنيه.

سعر سهم أجواء للصناعات الغذائية – مصر: انخفض بنسبة 2.53% ليغلق عند 88.9 جنيه للسهم.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية

داء مؤشرات البورصة المصرية اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على صعود جماعي للمؤشرات، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.02% ليصل إلى 30839 نقطة, بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند 3192 نقطة, وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.66% ليبلغ 11746 نقطة، في حين ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.73% ليغلق عند 8559 نقطة.

حركة رأس المال السوقي في البورصة المصرية اليوم

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في ختام التعاملات 2.270 تريليون جنيه، محققًا زيادة قدرها 19 مليار جنيه مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء السابق الذي سجل 2.251 تريليون جنيه

توجهات المستثمرين في البورصة المصرية اليوم

توجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء، وسجل صافي قيمة الشراء للمستثمرين المصريين 43.2 مليون جنيه وللأجانب 12.6 مليون جنيه, بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب عمليات بيع بصافي قيمة بلغت 55.8 مليون جنيه.

حجم التداول في البورصة المصرية اليوم

بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 12.6 مليار جنيه، في حين تم تداول نحو 1.4 مليار ورقة مالية عبر 112.6 ألف عملية.

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