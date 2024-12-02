ارتفاع EGX30 وتراجع EGX33 ..البورصة المصرية تنهي تعاملات الإثنين بتباين في المؤشرات

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أدائها خلال تعاملات جلسة الإثنين 2-12-2024، إذ سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعًا طفيفًا, بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية, وعلى الرغم من التذبذب في مؤشرات السوق، حققت بعض الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا، بينما انخفضت أسعار أسهم أخرى في أداء متباين يعكس حالة السوق المصري.

البورصة المصرية اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أداء البورصة المصرية وأسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024.

أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% ليغلق عند 30525 نقطة.

تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنسبة 0.44% ليصل إلى 3158 نقطة.

صعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.19% ليغلق عند 11568 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.27% ليصل إلى 8416 نقطة.

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية في ختام الجلسة 2.236 تريليون جنيه, وتوجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 87.95 مليون جنيه و498.3 ألف جنيه على التوالي, بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 88.5 مليون جنيه.

البورصة المصرية اليوم

سجل إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية نحو 4.6 مليار جنيه، بحجم تداول قدره 1.3 مليار ورقة مالية تمت عبر 112.1 ألف عملية.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة اليوم

"القناة للتوكيلات الملاحية" بزيادة 19.96% ليغلق عند 25.48 جنيه.

"المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)" بارتفاع 17.49% ليغلق عند 5.71 جنيه.

"أجواء للصناعات الغذائية – مصر" بزيادة 14.47% ليغلق عند 78.96 جنيه.

"النصر للملابس والمنسوجات – كابو" بارتفاع 10.27% ليغلق عند 3.65 جنيه.

"الشرقية الوطنية للأمن الغذائي" بزيادة 7.05% ليغلق عند 4.86 جنيه.

البورصة المصرية اليوم

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة اليوم

"راية لخدمات مراكز الاتصالات" بتراجع 5.52% ليصل إلى 6.85 جنيه.

"الدولية للمحاصيل الزراعية" بتراجع 4.29% ليغلق عند 18.74 جنيه.

"المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية" بانخفاض 4.08% ليغلق عند 0.235 جنيه.

"ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية" بتراجع 4.06% ليغلق عند 51.74 جنيه.

"ابن سينا فارما" بتراجع 3.84% ليغلق عند 6.51 جنيه.

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