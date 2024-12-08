حديد عز تقرر الشطب الاختياري من البورصة وتقر 120 جنيهًا لشراء السهم

حديد عز تقرر الشطب الاختياري من البورصة .. أعلنت شركة حديد عز اليوم الأحد عن قرار مجلس إدارتها تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية, وشمل القرار شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة، وكذلك الأسهم التي تتعلق بشهادات الإيداع ببورصة لندن والدائنين المرتهنين، وذلك وفقًا للمادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

شراء الأسهم بأعلى سعر إغلاق أو القيمة العادلة

أكدت الشركة في بيان لها اليوم اطلعت عليه جريدة “الموجز” أنها ستلتزم بشراء أسهم المعترضين وفقًا لأعلى سعر إغلاق للسهم خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة، والبالغ 118.98 جنيه للسهم, كما سيكون الخيار الآخر هو متوسط أسعار إغلاق السهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة، والبالغ 108.19 جنيه، أو القيمة العادلة التي سيتم تحديدها من قبل مستشار مالي مستقل معتمد.

تكليف شركة BDO للاستشارات المالية

قررت شركة حديد عز تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، وفقًا لنص المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية, سيساعد ذلك في تحديد سعر السهم العادل في إطار إجراءات الشطب الاختياري.

حديد عز تقرر الشطب الاختياري من البورصة

تحديد الحد الأقصى لتمويل عملية الشطب

وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على أن الحد الأقصى المتاح لتمويل عملية الشطب الاختياري هو 120 جنيهًا للسهم, وفي حالة تجاوز التقييمات لهذا المبلغ، سيكون للمجلس الحق في اتخاذ القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب، مع عرض هذا القرار على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

حديد عز تقرر الشطب الاختياري من البورصة

دعوة الجمعية العامة غير العادية

اعتمد مجلس إدارة حديد عز تقرير الإفصاح الخاص بإجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية, وسيتم النظر في الشطب الاختياري, وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإجراء التعديلات اللازمة بناءً على متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعد شركة العز الدخيلة للصلب (EZ DK)، والمعروفة باسم "حديد عز"، أكبر الشركات المصرية في مجال إنتاج حديد التسليح ومسطحات الصلب, تأسست الشركة في عام 1982 في منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وبدأت في الإنتاج عام 1986 كشركة مساهمة بين مجموعة من البنوك المصرية وقطاع البترول وشركات يابانية.

تعتبر "حديد عز" أكبر منتج لحديد التسليح في مصر، إذ تضم مجموعة العز الصناعية عدة مصانع رئيسية، بما في ذلك مصنع العز الدخيلة للصلب في الإسكندرية، ومصنع العز للدرفلة في السادات، بالإضافة إلى مصانع في السويس والعاشر من رمضان.

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