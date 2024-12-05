تداولات تتجاوز 12 مليار جنيه..البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات

البورصة المصرية اليوم.. أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع على صعود جماعي, سجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02% ليصل إلى 30,839 نقطة، بينما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,192 نقطة.

أداء مؤشرات البورصة المصرية في جلسة الخميس

تستعرض جريدة “الموجز” أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, وجاء كما يلي:

صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.02% ليصل إلى 30,839 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.66% مسجلًا 11,746 نقطة.

سجل مؤشر EGX70 ارتفاعًا بنسبة 0.73% ليصل إلى 8,559 نقطة.

ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,192 نقطة.

رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 2.270 تريليون جنيه، مقارنةً مع 2.251 تريليون جنيه في جلسة الأربعاء.

البورصة المصرية اليوم

حركة التداولات في البورصة اليوم

بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 12.6 مليار جنيه, عبر 1.4 مليار ورقة مالية على 112.6 ألف عملية.

التوجهات الاستثمارية في البورصة اليوم

توجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي قيمة بلغ 43.2 مليون جنيه.

سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 12.6 مليون جنيه.

بينما المستثمرون العرب اتجهوا نحو البيع بصافي قيمة بلغت 55.8 مليون جنيه.

أداء البورصة المصرية في جلسة الأربعاء

أغلقت البورصة المصرية تعاملات يوم الأربعاء على صعود جماعي، وجاء أداء مؤشرات البورصة كالتالي:

البورصة المصرية اليوم

صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.67% ليصل إلى 30,832 نقطة.

سجل مؤشر EGX100 ارتفاعًا بنسبة 0.57% ليصل إلى 11,669 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.44% مسجلًا 8,497 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية صعد بنسبة 1% ليصل إلى 3,179 نقطة.

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.251 تريليون جنيه، بزيادة حوالي 15 مليار جنيه عن إغلاق الثلاثاء, بينما بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 8.7 مليار جنيه, عبر 1.3 مليار ورقة مالية عبر 124.7 ألف عملية.

التوجهات الاستثمارية في البورصة أمس

توجه المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغ 158.8 مليون جنيه.

سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 245.7 مليون جنيه.

بينما المستثمرون المصريون اتجهوا نحو البيع بصافي قيمة 404.5 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا: تداولات تتجاوز 2.9 مليار جنيه.. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات

البورصة المصرية تربح 28 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين 7-10-2024