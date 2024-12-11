سعر سهم النيل للأدوية يقفز 20%.. اطلع على أداء البورصة المصرية اليوم

أداء البورصة المصرية اليوم.. أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024, في المنطقة الخضراء, وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.260 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.254 تريليون جنيه في الجلسة السابقة، محققًا مكاسب بقيمة 6 مليارات جنيه.

البورصة المصرية اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أداء مؤشرات البورصة المصرية وأسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وتراجعًا اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة اليوم

المؤشر الرئيسي EGX30: ارتفع بنسبة 0.40% ليغلق عند 30,739 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية: صعد بنسبة 0.03% ليسجل 3,173 نقطة.

مؤشر EGX100: ارتفع بنسبة 0.50% ليصل إلى 11,677 نقطة.

مؤشر EGX70: زاد بنسبة 0.81% ليغلق عند 8,520 نقطة.

البورصة المصرية اليوم

حركة رأس المال السوقي البورصة اليوم

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.260 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.254 تريليون جنيه في الجلسة السابقة، محققًا مكاسب بقيمة 6 مليارات جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة اليوم

سعر سهم النيل للأدوية: ارتفع بنسبة 20% ليغلق عند 63 جنيهًا.

سعر سهم الزيوت المستخلصة: صعد بنسبة 20% ليصل إلى 3.8 جنيه.

سعر سهم ممفيس للأدوية القابضة: زاد بنسبة 12.9% ليغلق عند 57.9 جنيه.

سعر سهم العربية للأدوية: حقق ارتفاعًا بنسبة 7.14% ليغلق عند 120.2 جنيه.

سعر سهم راية القابضة: سجل زيادة بنسبة 6.667% ليصل إلى 3.52 جنيه.

البورصة المصرية اليوم

الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة اليوم

سعر سهم مطاحن مصر: تراجع بنسبة 8.7% ليغلق عند 270.4 جنيه.

سعر سهم ثمار: انخفض بنسبة 4.32% ليصل إلى 4.43 جنيه.

سعر سهم جوي لتنمية الصناعية: تراجع بنسبة 3.43% ليغلق عند 4.5 جنيه.

سعر سهم جي بي كوبريشن: سجل انخفاضًا بنسبة 3.40% ليصل إلى 14.5 جنيه.

سعر سهم الأهرام للطباعة: تراجع بنسبة 3.36% ليغلق عند 8.6 جنيه.

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