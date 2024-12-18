تباين مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم.. EGX30 يصعد وحيدًا

البورصة المصرية اليوم.. شهدت البورصة المصرية خلال منتصف جلسة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 تبايناً في أداء مؤشراتها, إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 30723 نقطة، بينما تراجعت مؤشرات أخرى.

أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أداء البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024, وجاءت كالتالي:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.4% ليصل إلى 30723 نقطة.

سجل مؤشر EGX100 تراجعًا بنسبة 0.18% ليبلغ 11710 نقاط.

هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.2% ليصل إلى 8563 نقطة.

انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% مسجلًا 3173 نقطة.

البورصة المصرية اليوم

رأس المال السوقي وحركة المستثمرين

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة 2.253 تريليون جنيه في بداية تعاملات الأربعاء, بينما اتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 967.5 ألف جنيه و159.7 ألف جنيه على التوالي، في حين سجل الأجانب صافي بيع بلغ 1.1 مليون جنيه.

تداولات البورصة المصرية اليوم

سجلت البورصة إجمالي قيمة تداول بلغت 225.4 مليون جنيه، بحجم تداول قدره 117.98 مليون ورقة، نفذت عبر 7.9 ألف عملية.

البورصة المصرية اليوم

أداء البورصة المصرية يوم الثلاثاء

في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، خيم اللون الأحمر على مؤشرات البورصة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.64% ليصل إلى 30601 نقطة، بينما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% عند مستوى 3185 نقطة, وسجلت مؤشرات EGX100 وEGX70 تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.07% و0.03% على التوالي، ليصلوا إلى 11731 نقطة و8581 نقطة.

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 2.247 تريليون جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 39.3 مليون جنيه و32.1 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل الأجانب صافي شراء قدره 71.59 مليون جنيه.

بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.58 مليار جنيه، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة تم تنفيذها عبر 98.1 ألف عملية.

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