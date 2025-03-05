جابرييل مارتينيلي يقترب من التعافي و العودة لصفوف أرسنال

أرسنال.. تترقب جماهير نادي أرسنال الإنجليزي موعد عودة المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي للمشاركة في المباريات من جديد بعد التعافي من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مباراة نيوكاسل في كأس الرابطة الشهر الماضي.

جابرييل مارتينيلي

وكشف مايكل أرتيتا مدرب أرسنال عن موعد عودة مارتنيلي، حيث يحتاج اللاعب لـ 10 أيام من أجل التعافي ويحتمل مشاركته في مباراتي فولهام وإيفرتون بعد فترة التوقف الدولي.

جابرييل مارتنيلي في قائمة البرازيل لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا

وشهدت قائمة منتخب البرازيل الأولية تواجد مارتينيلي، استعدادًا لمباراتي الأرجنتين وكولومبيا يومي 26،21 من شهر مارس الجاري ضمن تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة أرسنال القادمة

آرسنال

ويستعد فريق آرسنال لمواجهة قوية أمام نادي مانشستر يونايتد في السادسة ونصف مساء الأحد المقبل الموافق 9 من شهر مارس الجاري، علي ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ليفربول

ويستعرض موقع الموجز خلال السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي عقب الإنتهاء من منافسات الجولة 27 حيث جاء كالتالي:

ينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي بـ67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أرسنال الذي يحتل وصافة جدول الترتيب بـ 54 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي نوتنجهام فورست بـ 48 نقطة.

ثم يحل مانشستر سيتي في المركز الرابع بـ 47 نقطة،قبل تشيلسي الذي يأتي في المركز الخامس بـ 46 نقطة،و نيوكاسل يونايتد في المركز السادس بـ 44 نقطة، وبورنموث في المركز السابع بـ 43 نقطة.

ثم يأتي برايتون 43 نقطة في المركز الثامن، متفوقًا علي فولهام الذي يأتي في المركز التاسع بـ 42 نقطة،و أستون فيلا الذي يحتل المركز العاشر بـ 42 نقطة.

وفي المركز 11 يأتي برينتفورد بـ38 نقاط،قبل كريستال بالاس بـ 36 نقطة في المركز 12،وتوتنهام بـ 33 نقطة في المركز 13، وفي المركز 14 يأتي مانشستر يونايتد بـ 33 نقطة.

فيما يحتل إيفيرتون المركز 15 بـ 32 نقطة، ووست هام المركز 16برصيد 30 نقطة، ثم يحل في المركز 17 وولفرهامبتون بـ22 نقطة، وبـ 17نقطة يتواجد ايبسوياش تاون،و ليستر سيتي في المراكز 19،18 علي الترتيب، ثم يأتي ساوثهامبتون متذيلًا جدول الترتيب بـ 9 نقاط.

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