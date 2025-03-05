ديمبلي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه الذي يلعب به مباراة ليفربول المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجه فريق باريس سان جيرمان مع ليفربول، مساء اليوم الأربعاء 5 مارس الجاري، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ويستضيف ملعب حديقة الأمراء، مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود عثمان ديمبلي، نجم الفريق الباريسي تشكيل فريقه أمام ليفربول اليوم والذي يستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليام باشو - نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبلي - برادلي باركولا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول

تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان

بينما جاء تشكيـل لـيفربول اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون. الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ديوجو جوتا.

وجلس على مقاعد بدلاء ليفربـول اليوم كل من، كيليهر، جاروس، إندو، نونيز، كييزا، جونز، إليوت، تسيميكاس، ماكونيل، كوانساه، تيري نيوني.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

وتذاع مباراة باريس وليفربول في دوري أبطال أوروبا اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

ويأتي تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات كالآتي:

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

بينما جاء تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات كالتالي:

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ليفربول

حراسة المرمى: دوناروما، سافونوف، تيناس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديز، باتشو، بيرالدو.

الوسط: فيتينيا، فابيان رويز، زاير إيمري، دوي، لي كانج إن، جواو نيفيز.

خط الهجوم: جونسالو راموس، ديمبلي، باركولا، مباي، كفاراتسخيليا.

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