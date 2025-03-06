مسلسل شهادة معاملة أطفال وشخصيه أم حمبوزه مع برلنتي فؤاد

أشاد عدد من الجمهور بالفنانة برلنتي فؤاد بعد مشاركتها في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بعد أن قدمت شخصيه بلوجر تُدعى "أم حمبوزه"، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .



وكتب احد الجمهور الفنانة برلنتي فؤاد عاملة عظمة من العيار الثقيل ، وكتب آخر نفس الشئ ولكنكم أم خالد ".



تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال عن شخصية المحامي عبد الستار أبو كف، الذي يلعب دوره محمد هنيدي، والذي يتعرض لغيبوبة بسبب تعرضه لحادث انقلاب سيارة، ويستمر في الغيبوبة لمدة 20 عامًا، مع تأكيد الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، وخلال الأحداث سنكتشف تفاصيل ما يحدث عندما يستيقظ وكيفية تعامله مع العالم الجديد.

البرومو يحقق تفاعلًا كبيرًا

ما إن تم طرح البرومو حتى أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور مع المشاهد الكوميدية التي قدمها هنيدي، والتي تعيد للأذهان أجواء أفلامه الكلاسيكية الناجحة وتوقع العديد من المتابعين أن يكون العمل من أنجح المسلسلات الكوميدية في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة مع عودة هنيدي إلى الدراما بعد غياب استمر 6 سنوات.

فريق العمل وأماكن العرض

المسلسل يضم نخبة من النجوم إلى جانب محمد هنيدي، أبرزهم نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج United Studios.

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