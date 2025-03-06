بعد دعم إبراهيم شيكا.. لقطات إنسانية تجسد الروح الرياضية بين جماهير القطبين

إبراهيم شيكا.. شهدت مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس الأربعاء علي ستاد القاهرة الدولي لقطة إنسانية من جماهير القلعة الحمراء التي قدمت الدعم للاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا الذي تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

لافتة جماهير الأهلي لدعم إبراهيم شيكا

وقامت جماهير الأهلي بالهتاف لإبراهيم شيكا خلال تلك المباراة بالإضافة إلي لافته مكتوب عليها "المرض ينتهي وتبقى الآمال وتعود أقوى بعزيمة الرجال، إبراهيم شيكا.. سلامتك يا بطل".

ويواجه إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك، تحديًا صحيًا بعد تشخيصه بمرض سرطان المستقيم، حيث شهد ديسمبر 2024، تدهورت الحالة الصحية لإبراهيم بشكل ملحوظ، بعد معاناته من انسداد في الأمعاء، مما استدعى تركيب أنابيب لتصريف السوائل من البطن.

إبراهيم شيكا رسالة شكر لجماهير الأهلي

قام إبراهيم شيكا بالرد علي دعم جماهير النادي الأهلي له من داخل المستشفي حيث نشر صورة اللافتة التي رفعتها جماهير القلعة الحمراء معلقًا عليها:" جمهور الأهلي ده فوق راسي ".

إبراهيم شيكا يشكر جماهير الأهلي

مواقف جماهير الأهلي في دعم لاعبي الزمالك

ولا تعد هذه المرة الأولي التي تدعم فيها جماهير القلعة الحمراء لاعبي الزمالك، حيث سبق وشاركت جماهير الأهلي من قبل في هاشتاج «ادعم سعد محمد»، الذي تصدر التريند منذ 5 أعوام من أجل مؤازرة اللاعب.

جماهير الأهلي تحيي ذكري جماهير الزمالك

قام جمهور الأهلي خلال مباراة الجونة التي أقيمت في منتصف شهر يناير ضمن منافسات الدور الأول من الدوري المصري بإحياء ذكري شهداء الزمالك برفع لافتة مكتوب عليها “20+74″، في إشارة إلى شهداء جماهير الزمالك والأهلي الذين فقدوا حياتهم في أحداث ستاد بورسعيد والدفاع الجوي.

دعم جماهير الزمالك لمؤمن زكريا

وكانت جماهير الزمالك قد قدمت الدعم في وقت سابق لمؤمن زكريا في مباراة السوبر المصري 2019 بين الأهلي والزمالك الذي أقيم علي استاد برج العرب، حيث رفعت جماهير الزمالك لافتات دعم لمؤمن زكريا، متمنية له الشفاء العاجل،إضافة إلي دعمه بتقليد احتفاله الشهير بوضع اليدين على الأذنين تضامنها معه.

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