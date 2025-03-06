بدأت الحكومة في تنفيذ خطتها إخلاء الموسكي والعتبة بهدف تطويرها ورفع كفاءة المنطقة، وذلك بشوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي وعدد من الشوارع الأخرى بتلك المنطقة؛ بما يتناسب مع الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات إخلاء الموسكي والعتبة ومصير الباعة الجائلين، وذلك ضمن الخطة التي بدأت الحكومة في تنفيذها.

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الموسكي والعتبة

ومن جانبه، تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، منطقة العتبة بحي الموسكي لمتابعة أعمال التطوير التى تجرى بشوارع الجوهري والعسيلي ويوسف نجيب، ضمن خطة تطوير العتبة وذلك لتذليل أى صعوبات تعوق التنفيذ وفق الخطة الزمنية للمشروع.

تطورات إخلاء الموسكي والعتبة

وكشف نائب محافظ القاهرة عنأن المخطط يشمل رفع كفاءة المنطقة وتحسين أوضاع الباعة الجائلين من خلال إخلاء شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي ونقل الباعة مؤقتًا إلى جراج العتبة.

وأكد نائب محافظ القاهرة أنه سيتم تطوير الواجهات والحفاظ على الطابع المعمارى المميز للمنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع كفاءة البنية التحتية وتطبيق معايير الأمان والحماية المدنية.

مصير الباعة الجائلين في الموسكي والعتبة

وفيما يتعلق بمصير الباعة الجائلين في الموسكي والعتبة، قال نائب محافظ القاهرة، إنه سيتم تنفيذ 473 طاولة منظمة للباعة الجائلين بدلاً من الفروشات العشوائية.

ملامح خطة تطوير الموسكي والعتبة

ويتم أعمال تطوير الموسكي والعتبة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى وبرنامج الهابيتات لضمان بيئة منظمة وآمنة تناسب الجميع.

وتتضمن أعمال تطوير الموسكي والعتبة إنشاء 473 طاولة للباعة الجائلين ستقوم بتنفيذها الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدلا من الفرشة التى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.

كما سيتم خلال أعمال تطوير الموسكي والعتبة عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تكشف الهدف من تطوير الموسكي والعتبة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن تطوير الموسكي والعتبة يساهم في إتاحة فرص العمل لتنمية الاقتصاد المحلي، وتنظيم تواجد الباعة الجائلين في أماكنهم، تسهيل الوصول للمحلات التجارية القائمة، وإتاحة مسارات لسيارات الطوارئ، ومنع التوصيل العشوائي للتيار الكهربائي، والحفاظ على الشكل الحضاري والهوية البصرية للمنطقة، وتطوير واجهات المباني للتأكيد على الطراز المعماري، ورفع الكفاءة واستغلال الفراغات.

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