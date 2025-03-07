إليكم أسعار الليمون اليوم الجمعة في مختلف المحال التجارية

بلغت أسعار الليمون اليوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025 سابع أيام شهر رمضان المبارك ارتفاعاً ملحوظاً غير مسبوق في الأسواق، حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 100 جنيه في بعض المناطق، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

أسعار الليمون اليوم في الأسواق التجارية المختلفة

أسعار الليمون في سوق العبور للجملة اليوم

وجاءت أسعار الليمون البلدي في سوق العبور للجملة اليوم كالآتي:

- تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 65 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

أسعار كيلو الليمون البلدي في أسواق الخضار اليوم

- وبالنسبة لسعر الليمون البلدي في أسواق الخضار، فإنه تراوحت أسعار كيلو الليمون البلدي من 80 إلى 100 جنيه.

أسعار الليمون البلدي في المنافذ

وبناءً على رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية اليوم، فإن أقل سعر لكيلو الليمون البلدي في المنافذ يبلغ نحو 60 جنيهًا.

أسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية اليوم

بلغ سعر ليمون بلدي وزن 500 جرام نحو 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 80 إلى 83 جنيهًا.

بلغ سعر الليمون بلدي حجم كبير نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون حيوي إيزيس وزن 250 جرامًا نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون أضاليا وزن 500 جرام نحو 19 جنيهًا.

اسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

- سجل سعر كيلو الليمون المافا نحو 136 جنيهًا.

- وبلغ سعر الليمون بدون بذور وزن 500 جرام نحو 24 جنيهًا.

- وبلغ سعر الليمون البنزهير الماف وزن 500 جرام نحو 79 جنيهًا.

- وسجل سعر الليمون المافا وزن 500 جرام نحو 74 جنيهًا.

اختلاف أسعار الليمون في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية اليوم، فإنها اختلفت وذلك بناءً على حجم الثمرة، وأيضًا نوع الليمون حيث يوجد أنواع عديدة من الليمون ومنها البلدي والأضاليا.

كما تتباين أسعار الليمون بناءً على نوع الزراعة، حيث يوجد ليمون عضوي أو أرجانيك يزرع وذلك دون إضافة الأسمدة الكيماوية، وهذا إضافة إلى الليمون الذي يزرع بالطرق التقليدية.

أسعار الليمون اليوم الجمعة في مختلف الأنحاء

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