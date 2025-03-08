مواعيد إعادة مسلسل عقبال عندكوا الحلقة السابعة والقنوات الناقلة

في خطوة غير مسبوقة، تألقت إيمي سمير غانم في الحلقة السابعة من مسلسل "عقبال عندكوا" بدور "دعاء"، التي أصبحت أول حكم نسائي في مباريات كرة القدم للرجال، وسط أجواء مليئة بالكوميديا والتحديات. المسلسل الذي يجمعها بزوجها حسن الرداد، يواصل جذب انتباه الجمهور بأحداثه الشيقة والمواقف الطريفة التي تجمع بين الطموح والصراعات الأسرية، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل .

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "عقبال عندكوا"

قناة CBC:

العرض الأول: 8:30 مساءً

الإعادة الأولى: 11:00 صباحًا

الإعادة الثانية: 1:30 صباحًا



قناة ON:

العرض الأول: 12:15 صباحًا

الإعادة: 8:00 صباحًا



قناة ON دراما:

العرض الأول: 6:00 مساءً

الإعادة: 4:30 صباحًا

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دعاء تواجه التحديات لتحقيق حلمها

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "عقبال عندكوا" تطورات مثيرة، حيث نجحت دعاء (إيمي سمير غانم) في تحقيق حلمها بأن تصبح أول حكم نسائي في مباريات كرة القدم للرجال، رغم اعتراض زوجها عبدالباسط (حسن الرداد) والتحديات التي واجهتها.

بداية رحلة التحكيم

بدأت الحلقة بموافقة لجنة التحكيم على تعيين دعاء لإدارة إحدى المباريات، رغم كونها حاملًا، وهو ما يُعد سابقة في عالم الرياضة. لكن زوجها رفض الأمر تمامًا، محاولًا إقناعها بالتراجع.

مواقف طريفة في أول مباراة

خلال استعدادها لأول مباراة، دخلت دعاء الملعب برفقة أطفالها، مما تسبب في تأخير الانطلاقة. وعند احتسابها ضربة جزاء، فوجئت بعدم وجود الصفارة معها، مما دفع المعلق الرياضي للسخرية قائلاً: "طب صوتي أو زغرتي.. اعملي أي حاجة.. طلعي أي صوت!"

اكتشفت لاحقًا أن ابنتها خبأت الصفارة، مما زاد من ارتباكها. لكنها سرعان ما استعادت تركيزها، ونجحت في إدارة المباراة، مما دفع لجنة التحكيم إلى ترشيحها لإدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

أزمة زوجية بسبب النجاح

بينما كانت دعاء تحقق نجاحها المهني، كان زوجها عبدالباسط يواجه الفشل في كتابة السيناريو المطلوب منه، حيث نصحه المخرج بالبحث عن عمل آخر. ومع تصاعد شهرتها في البرامج الرياضية، قام عبدالباسط بمداخلة هاتفية صادمة على الهواء مباشرة، مهددًا إياها بترك العمل أو الطلاق، مما زاد من التوتر في علاقتهما.

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