مسار إجباري يُشعل أجواء "خيمة حكايتنا حلوة" في هايد بارك بأجمل أغانيه

أحيا فريق مسار إجباري حفلاً غنائيًا مميزًا في خيمة "حكايتنا حلوة" بـ هايد بارك، حيث قدموا مجموعة من أشهر أغانيهم وسط تفاعل كبير من الحضور، الذين عاشوا ليلة موسيقية استثنائية، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

وجاء الحفل بتنظيم من شركة دبليو تالنت للمنتج وليد منصور، وتحت إشراف فريق الأوبريشن بقيادة الأستاذة نيفين ورشا، حيث تم تقديم تجربة موسيقية فريدة امتزجت فيها الأجواء الرمضانية الساحرة بالإيقاعات المميزة التي اشتهر بها الفريق.

وأدى مسار إجباري مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت استحسان الجمهور، مثل "شيروفوبيا"، "نهايات الحكاوي"، "زيك أنا" و"متخافش"، وسط تفاعل حار من الحاضرين الذين رددوا الكلمات مع الفرقة في أجواء من الحماس والطرب.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الغنائية والفنية التي تستضيفها "خيمة حكايتنا حلوة" خلال شهر رمضان، والتي تجمع بين نجوم الموسيقى في سهرات رمضانية لا تُنسى.

معلومات عن فريق مسار إجباري

تأسس فريق مسار إجباري في 2005، اختار أعضاء الفريق هذا الاسم الساخر اعتراضا منهم على القيود التي يفرضها المجتمع لمحاولة تنميط أسلوب حياة الشباب مما يضيق مساحة الإبداع والابتكار. ساعد في تأسيس الفريق عارف الترومبيت الفرنسي Benoit Fabry والذي كان مقيما في الإسكندرية آنذاك. وانضم الفريق في الفترة من 2006 وحتى 2008 عازف الجيتار شادي ناجي.



اهتم الفريق منذ بدايته بالقيام بجولات في أماكن مختلفة. فشارك الفريق في مهرجانات في أوروبا. كما قدم عروضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في مهرجانات أفريقية في تنزانيا كما قدم عروضا في العديد من الدول العربية وشمال أفريقيا. اشترك الفريق في عدة أفلام منها فيلم حاوي للمخرج إبراهيم البطوط وفيلم ميكروفون للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية. شارك الفريق مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض «سطور من دفاتر مصر» وهو عرض يدمج الحكي بالموسيقى وتم عرضه في القاهرة، الإسكندرية، بيروت، تونس، صفاقس، جلاسجو.

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