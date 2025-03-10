مواعيد عمل بنك مصر في رمضان 2025.. كل ما تحتاج معرفته

يشهد شهر رمضان الكريم تعديلًا في مواعيد عمل المؤسسات المختلفة، بما في ذلك البنوك، ويبحث العديد من العملاء عن مواعيد عمل بنك مصر في رمضان 2025 للاستفادة من خدماته البنكية خلال هذا الشهر المبارك.

في هذا المقال، يعرض موقع الموجز تفاصيل مواعيد العمل الخاصة بالبنك، إضافة إلى مواعيد غلق المحلات التجارية التي تهم المواطنين أيضًا.

ساعات العمل في البنوك خلال رمضان 2025

عادة ما تقوم البنوك في مصر بتقليص ساعات العمل في شهر رمضان الكريم، مراعاةً لظروف الموظفين والمواطنين في هذا الشهر الفضيل. يتبع ذلك أيضًا الجهات الحكومية، حيث تعمل لتلبية احتياجات العملاء بأقصى قدر من الراحة.

مواعيد عمل بنك مصر في رمضان 2025

بنك مصر، من أكبر البنوك الحكومية في مصر، أعلن عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 2025، والتي تم تحديدها وفقًا لما أصدره البنك المركزي المصري.

ساعات العمل للجمهور: يبدأ بنك مصر عمله مع الجمهور يوميًا من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، أي أن المدة الإجمالية للعمل هي 4 ساعات فقط يوميًا.

ساعات العمل للموظفين: يبدأ العمل بالنسبة للموظفين من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 2:00 بعد الظهر، وذلك لضمان استمرار سير العمليات البنكية بسلاسة.

وتعمل البنوك في مصر خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، بينما الجمعة والسبت تعتبر أيام إجازة أسبوعية.

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

بالإضافة إلى مواعيد العمل في البنوك، يهتم المواطنون بمعرفة مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان، والتي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية.

المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات: يتم غلق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات في الساعة 2:00 صباحًا يوميًا طوال شهر رمضان. وعلى الرغم من ذلك، تستمر خدمات التوصيل إلى المنازل بشكل 24 ساعة لضمان وصول الخدمات للمواطنين.

الورش داخل الكتل السكنية: تم تحديد موعد غلق الورش التي تقع داخل الكتل السكنية عند الساعة 10:00 مساءً، باستثناء الورش التي توجد على الطرق أو في محطات الوقود.

الفئات المستثناة من مواعيد غلق المحلات التجارية

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن استثناء بعض الفئات من مواعيد الغلق المحددة، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية:

محال البقالة.

السوبر ماركت.

المخابز والأفران.

محال بيع الفواكه والخضروات.

محلات الدواجن.

أسواق الجملة.

الصيدليات.

هذه الفئات ستظل مفتوحة طوال اليوم لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخدمات الصحية.

خلال شهر رمضان 2025، يقدم بنك مصر خدمة متميزة لعملائه، حيث تعمل فروعه بساعات مخفضة من 9:30 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا.

كما أصدرت وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق المحلات التجارية لتكون الساعة 2:00 صباحًا مع استثناء بعض المحلات الحيوية التي تعمل على مدار اليوم.

يعد هذا التوقيت المثالي للاستفادة من الخدمات البنكية والأنشطة التجارية، مع توفير الراحة والمرونة للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

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