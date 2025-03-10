شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل والخارج لعام 2025.. تفاصيل

إعارة الموظفين للعمل بالداخل والخارج.. نشرت الجريدة الرسمية أمس، الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2025، الذي ينص على استثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022، والمتعلق بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل والخارج لعام 2025.

شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل والخارج

ويأتي هذا القرار بالتوازي مع مجموعة من الشروط الخاصة بإعارة الموظفين، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وتنص هذه الشروط على أنه يمكن للسلطة المختصة إصدار قرار بإعارة الموظف للعمل داخل أو خارج البلاد، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الموظف المعني، ويحدد القرار الصادر مدة الإعارة، حيث يتم إنهاء شغل الموظف للوظيفة القيادية أو الإشرافية بمجرد بدء الإعارة.

وفيما يتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، ينص قانون الخدمة المدنية على أن الموظف الذي يتم إعاره في هذه الوظائف يُعتبر قد انتهت مدة شغله لها، ويجب أن يتبع إجراءات معينة بعد العودة من الإعارة لاستئناف العمل فيها.

مجلس الوزراء

أما فيما يخص الأجر، فإن الموظف المعار يتقاضى كامل أجره من الجهة المستعيرة خلال فترة الإعارة، ويستمر في احتساب مدة الإعارة ضمن مدة خدمته. ومع ذلك، لا يمكن ترقية الموظف المعار إلا بعد عودته من الإعارة، ويجب عليه استكمال المدة البينية اللازمة لتولي الوظيفة الأعلى مباشرة، حيث لا تدخل مدة الإعارة في حساب هذه المدة.

إعارة الموظفين للعمل بالداخل والخارج

وتتمثل مزايا أخرى في أن مدة الإعارة تدخل ضمن حساب مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي، مما يتيح له الاستفادة من العلاوات المستحقة، بشرط الالتزام بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، كما تضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة للإعارة والحقوق المترتبة عليها، من الجدير بالذكر أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم عملية الإعارة وضمان حقوق الموظفين، بما يتوافق مع أحكام قانون الخدمة المدنية، مما يعزز من التوازن بين احتياجات العمل والتزامات الموظفين أثناء الإعارة.

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