زيادة الإيجار القديم لهذه الفئة بنسبة 15% سنويًا حتى 2027..إليك العقوبات للمخالفين

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2025.. شهد شهر مارس 2025 بدء تطبيق زيادة جديدة في قيمة الإيجارات القديمة للوحدات الاعتبارية بنسبة 15%، وذلك ضمن خطة تدريجية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق القانون رقم 10 لسنة 2022.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا

فرض القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها، على أن تستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية، حتى انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2027, يتم تطبيق الزيادة في شهر مارس من كل عام.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين

حدد القانون مارس 2027 كموعد نهائي لانتهاء عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية, بعد ذلك سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو إبرام عقود جديدة وفقًا لاتفاق بين الطرفين، ليمنح الملاك الحق في استرداد وحداتهم أو التفاوض على شروط جديدة.

تعريف الأشخاص الاعتباريين في قانون الإيجار القديم

ينطبق القانون الجديد على مجموعة من الكيانات القانونية، التي تشمل:

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2025

الشركات

الجمعيات

المؤسسات

النقابات

الهيئات العامة

على المستأجرين من هذه الفئات الالتزام بالزيادة السنوية والامتثال للمهلة المحددة حتى عام 2027، بينما سيكون للملاك الحق في استرداد وحداتهم أو التفاوض على عقود جديدة بشروط متفق عليها.

عقوبة عدم تطبيق زيادة الإيجار القديم

أكد القانون على ضرورة الالتزام بالزيادة السنوية, في حال امتناع المستأجر عن تطبيق الزيادة المقررة، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لإخلاء الوحدة نهائيًا، وفقًا لحكم قضائي يتم تنفيذه بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2025

هل تشمل زيادة الإيجار القديم الوحدات السكنية؟

لا تشمل التعديلات الوحدات السكنية، إذ يقتصر تطبيق القانون على الوحدات الاعتبارية فقط, بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون جديد خاص بالإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، مما يستوجب إصدار تشريع جديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل.

مستقبل الإيجار القديم وتعديلات قوانين الإيجارات

تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة قوانين الإيجار القديم لضمان تحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم, ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعديلات القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق الإيجارات العقارية.

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