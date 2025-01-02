قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.. هل يحق للمالك إخراج الورثة؟

قانون الإيجار القديم، رغم قدم قانون الإيجار القديم إلا أنه ما زال يحدد مصير الكثير جدًا من العقود في الوقت الراهن، مما يجعله من القوانين المثيرة للجدل وتشكل تحديًا كبيرًا للمستأجر والمؤجر.

قانون الإيجار القديم، ولعله من الأمور الشائكة في مسألة قانون الإيجار القديم، هي حالة وفاة المستأجر، ففي هذه الحالة هل يحق للمؤجر أو المالك إخراج الورثة من العين الموجرة؟.

قانون الإيجار القديم

ما نص عليه قانون الإيجار القديم حال وفاة المستأجر

ويوضح الموجز في السطور التالية ما ينص عليه قانون الإيجار القديم حال وفاة المستأجر.

قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر، بداية نص القانون على أن عقد الإيجار يمتد للورثة أو الذي في مسكن المستأجر الأصلي حال وفاته، ولا يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر، ولكن وضع القانون عدد من الشروط وهي:

هل ينتهي عقد الإيجار القديم بوفاة المستأجر؟

- لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، وهذا ما نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977.



- وبحسب القانون يشترط لامتداد عقد الإيجار القديم، اقامتهم ـأي الزوجة، الأولاد أو أي من الوالدين، في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل

مزاولة نشاط تجاري

- وأوضح القانون كذلك أنه أذا كانت العين مؤجرة "محل الخلاف"، لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال.

جدير بالذكر أنه بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، تم إدخال تعديل على هذه المادة والذي ترتب عليه عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد لأقارب الدرجة الأولى والثاني، وينتهي العقد بوفاة آخر المستفيدين منهم ولمرة واحدة فقط.

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