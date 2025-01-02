المهن التعليمية تنفذ 11 دورة تدريبية لاستراتيجيات الأمن القومي بهذه المواعيد

أعلنت نقابة المهن التعليمية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية عن تنظيمها لـ 11 دورة تدريبية خلال شهري يناير وفبراير 2025.

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة تنفيذ 11 دورة تدريبية لاستراتيجيات الأمن القومي بهذه المواعيد، وفقا لما أعلنته المهن التعليمية.

رفع مستوى الوعي للمعلمين

ووفقًا للنقابة، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تأتي كل تلك الجهود في سبيل رفع مستوى الوعي للمعلمين، وبناء قدراتهم حول استراتيجيات الأمن القومي، واساليب التفكير، وصناعة القرار، والأزمات والتفاوض، ومعرفة التطور التكنولوجي وأثره على الأمن القومي.

الاهتمام بتدريب المعلمين وكفائتهم

بالإضافة إلى ذلك، أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن المهن التعليمية تولي ملف تدريب المعلمين ورفع كفاءة المعلم اهتمامًا كبيرًا.

هدف الدورات التعليمية للمعلمين

وأوضح إلى أن الدورات التدريبية التي تنفذها النقابة العامة لـ المهن التعليمية تؤتي نتائجها في معرفة استراتيجيات الأمن القومي، وكيفية مواجهة الشائعات.

نشر الوعي بين المعلمين

وأوضح نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الدورات التدريبية المقرر تنفيذها خلال شهري يناير وفبراير 2025 تأتي استكمالًا لجهود النقابة في إطار نشر الوعي بين المعلمين لينقلوا ذلك إلى طلابهم ومحيطهم في المجتمع المدرسي.

موعد تنفيذ الدورات التدريبية للمعلمين

وأوضح النقيب ان الوزارة تحاول أن فترة إجازة منتصف العام، لتنفيذ دورات تدريبية في عدة محافظات برعاية المهن التعليمية، حيث أعلن أن يتم تنفيذ تلك البرامج والدورات التدريبية ببعض المدن والتي أبرزها:

الإسكندرية

كفر الشيخ

الدقهلية

الأقصر

أسوان

قنا

المنيا

بني سويف

الشرقية

شمال سيناء

سبب تنفيذ تلك الدورات التدريبية

وتأتي تلك الدورات التدريبية استجابة لرغبات المعلمين في تلك المحافظات بعد النجاح الذي حققته الدورات التدريبة التي نفذتها النقابة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، حيث سبق تلك الدورات تنفيذ 115 دورة تدريبية، استفاد منها آلاف المعلمين على مستوى الجمهورية.

زيادة نصاب معلم الحصة لـ 50 جنيه

وكان قد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.

زيادة قيمة الحصة للمعلمين

ومن الجدير بالذكر، وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا لـ 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

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