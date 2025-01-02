مواعيد عمل بنك مصر 2025 .. "عشان متروحش على الفاضي"

أعلن بنك مصر عن مواعيد العمل الخاصة بفروعه لعام 2025، حيث يشهد القطاع المصرفي تغييرات تواكب الاحتياجات المتزايدة للعملاء مع بداية كل عام.

ويأتي هذا الإعلان من بنك مصر لتوضيح ساعات العمل الرسمية، سواء بالنسبة للعملاء في الفروع أو عبر الخدمات الرقمية، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

مواعيد عمل بنك مصر 2025 في الفروع

يبدأ بنك مصر 2025 بتحديد مواعيد عمل جديدة، حيث سيتم فتح فروع البنك طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك لضمان توفير خدمة مصرفية مستمرة للعملاء وفيما يلي التفاصيل:

الأيام العادية (من الأحد إلى الخميس):

تبدأ ساعات العمل من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3:00 مساءً. يحرص البنك على أن تكون هذه الساعات متوافقة مع احتياجات عملائه في مختلف المجالات سواء للأفراد أو الشركات.

خدمات الجمعة والسبت:

في إطار دعم العميل المزدحم خلال أيام الأسبوع، يفتح بنك مصر بعض الفروع الرئيسية في عدد من الأماكن الحيوية في القاهرة والمحافظات الكبرى لتقديم خدماته يومي الجمعة والسبت وتكون مواعيد العمل في هذه الفروع من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 مساءً وتستهدف هذه الفروع تلبية احتياجات العملاء الذين لا يستطيعون زيارة البنك خلال الأيام العادية.

مواعيد العمل عبر الخدمات الرقمية

في ظل التطورات التقنية، أصبح من الممكن لعملاء بنك مصر إتمام معاملاتهم البنكية بشكل مريح عبر الخدمات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يقدم البنك خدمات متكاملة عبر:

الإنترنت البنكي BM Online: حيث يمكن للعملاء إدارة حساباتهم، إجراء التحويلات، دفع الفواتير، وفتح الحسابات من خلال المنصة المتاحة على مدار اليوم.

الموبايل البنكي BM Mobile: يقدم تطبيق الموبايل الخاص ببنك مصر إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية، إجراء المعاملات المالية، ودفع فواتير الخدمات المختلفة من خلال هواتفهم المحمولة في أي وقت.

الـ ATM: تعتبر أجهزة الصراف الآلي للبنك من أهم وسائل تقديم الخدمات للعملاء، حيث يمكنهم سحب الأموال، إيداعها، تحويل الأموال بين الحسابات المختلفة، وطباعة الكشوفات البنكية باستخدام أجهزة الـATM المتوفرة في مختلف الأماكن.

تحديثات جديدة على مواعيد العمل لتلبية احتياجات العملاء

وفي سياق تطوير خدمات البنك، أعلن بنك مصر عن إدخال تحديثات جديدة على مواعيد العمل لتشمل المزيد من التسهيلات الخاصة بالشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فسيقدم البنك مزيد من الدعم لهذه الفئات عبر تخصيص فترات عمل أطول في بعض الفروع لتلبية احتياجات المعاملات المالية ذات القيمة العالية.

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