سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2024، تغيرات ملحوظة في السوق السوداء، حيث سجل سعر الشراء 168.26 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 166.91 جنيه مصري، مما يعكس تغيرًا قدره 0.91 جنيه عن سعر الأمس الذي كان 167.35 جنيه.

أفضل سعر صرف للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

فيما يتعلق بأسعار الدينار الكويتي في البنوك، فإن البنك الأهلي الكويتي يقدم أفضل سعر للشراء عند 165.13 جنيه، بينما يقدم بنك سايب أفضل سعر للبيع عند 164.91 جنيه، كما أظهرت البيانات أن البنك المركزي المصري سجل سعر شراء 165.479 جنيه وسعر بيع 164.711 جنيه.

تتفاوت أسعار الدينار الكويتي بين البنوك، حيث سجل بنك مصر 165.244 جنيه للشراء و164.309 جنيه للبيع، بينما سجل بنك القاهرة نفس الأسعار تقريبًا، ومن جهة أخرى، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء 165.406 جنيه وسعر بيع 161.524 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 165.479 جنيه مصري

سعر البيع: 164.711 جنيه مصري

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري

سعر البيع: 164.174 جنيه مصري

بنك مصر

سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري

سعر البيع: 164.309 جنيه مصري

بنك القاهرة

سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري

سعر البيع: 164.307 جنيه مصري

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 165.406 جنيه مصري

سعر البيع: 161.524 جنيه مصري

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 165.287 جنيه مصري

سعر البيع: 162.624 جنيه مصري

HSBC

سعر الشراء: 165.240 جنيه مصري

سعر البيع: 164.910 جنيه مصري

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري

سعر البيع: 160.083 جنيه مصري

البنك الأهلي القطري (QNB)

سعر الشراء: 165.454 جنيه مصري

سعر البيع: 158.175 جنيه مصري

كريدي أجريكول

سعر الشراء: 166.188 جنيه مصري

سعر البيع: 164.089 جنيه مصري

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 165.476 جنيه مصري

سعر البيع: 157.604 جنيه مصري

المصرف المتحد

سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري

سعر البيع: 154.000 جنيه مصري

بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 165.804 جنيه مصري

سعر البيع: 155.788 جنيه مصري

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري

سعر البيع: 164.909 جنيه مصري

بنك الشركة المصرفية (سايب)

سعر الشراء: 165.240 جنيه مصري

سعر البيع: 164.910 جنيه مصري

بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء: 168.764 جنيه مصري

سعر البيع: 158.531 جنيه مصري

البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 165.127 جنيه مصري

سعر البيع: 160.878 جنيه مصري

البنك الأهلي اليوناني

سعر الشراء: 165.240 جنيه مصري

سعر البيع: 164.910 جنيه مصري

بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 165.240 جنيه مصري

سعر البيع: 164.910 جنيه مصري

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