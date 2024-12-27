سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري
شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2024، تغيرات ملحوظة في السوق السوداء، حيث سجل سعر الشراء 168.26 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 166.91 جنيه مصري، مما يعكس تغيرًا قدره 0.91 جنيه عن سعر الأمس الذي كان 167.35 جنيه.
أفضل سعر صرف للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
فيما يتعلق بأسعار الدينار الكويتي في البنوك، فإن البنك الأهلي الكويتي يقدم أفضل سعر للشراء عند 165.13 جنيه، بينما يقدم بنك سايب أفضل سعر للبيع عند 164.91 جنيه، كما أظهرت البيانات أن البنك المركزي المصري سجل سعر شراء 165.479 جنيه وسعر بيع 164.711 جنيه.
تتفاوت أسعار الدينار الكويتي بين البنوك، حيث سجل بنك مصر 165.244 جنيه للشراء و164.309 جنيه للبيع، بينما سجل بنك القاهرة نفس الأسعار تقريبًا، ومن جهة أخرى، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء 165.406 جنيه وسعر بيع 161.524 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.
البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 165.479 جنيه مصري
- سعر البيع: 164.711 جنيه مصري
البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري
- سعر البيع: 164.174 جنيه مصري
بنك مصر
- سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري
- سعر البيع: 164.309 جنيه مصري
بنك القاهرة
- سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري
- سعر البيع: 164.307 جنيه مصري
مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر الشراء: 165.406 جنيه مصري
- سعر البيع: 161.524 جنيه مصري
البنك التجاري الدولي (CIB)
- سعر الشراء: 165.287 جنيه مصري
- سعر البيع: 162.624 جنيه مصري
HSBC
- سعر الشراء: 165.240 جنيه مصري
- سعر البيع: 164.910 جنيه مصري
بنك الإسكندرية
- سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري
- سعر البيع: 160.083 جنيه مصري
البنك الأهلي القطري (QNB)
- سعر الشراء: 165.454 جنيه مصري
- سعر البيع: 158.175 جنيه مصري
كريدي أجريكول
- سعر الشراء: 166.188 جنيه مصري
- سعر البيع: 164.089 جنيه مصري
البنك المصري الخليجي
- سعر الشراء: 165.476 جنيه مصري
- سعر البيع: 157.604 جنيه مصري
المصرف المتحد
- سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري
- سعر البيع: 154.000 جنيه مصري
بنك الكويت الوطني (NBK)
- سعر الشراء: 165.804 جنيه مصري
- سعر البيع: 155.788 جنيه مصري
المصرف العربي الدولي
- سعر الشراء: 165.244 جنيه مصري
- سعر البيع: 164.909 جنيه مصري
بنك الشركة المصرفية (سايب)
- سعر الشراء: 165.240 جنيه مصري
- سعر البيع: 164.910 جنيه مصري
بنك الاستثمار العربي
- سعر الشراء: 168.764 جنيه مصري
- سعر البيع: 158.531 جنيه مصري
البنك الأهلي الكويتي
- سعر الشراء: 165.127 جنيه مصري
- سعر البيع: 160.878 جنيه مصري
البنك الأهلي اليوناني
- سعر الشراء: 165.240 جنيه مصري
- سعر البيع: 164.910 جنيه مصري
بنك التنمية الصناعية
- سعر الشراء: 165.240 جنيه مصري
- سعر البيع: 164.910 جنيه مصري
اقرأ أيضًا:
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-12-2024 داخل البنوك
ارتفاع سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23-12-2024 في البنوك