سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 26 ديسمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في السوق السوداء والبنوك المختلفة، حيث بلغ سعر الشراء 167.15 جنيهًا مصريًا، في حين سجل سعر البيع 165.81 جنيهًا مصريًا، يأتي ذلك بتراجع قدره 1.6 جنيه مقارنة بالسعر المسجل يوم أمس، والذي بلغ 168.75 جنيهًا مصريًا.

أفضل البنوك للشراء والبيع

أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 165.23 جنيهًا.

أفضل بنك للبيع: بنك سايب بسعر 165.06 جنيهًا.

ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 165.494 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 165.023 جنيهًا.

البنك الأهلي المصري: حدد سعر الشراء عند 165.309 جنيهًا، وسعر البيع عند 164.238 جنيهًا.

بنك مصر: بلغ سعر الشراء 165.309 جنيهًا، في حين كان سعر البيع 164.654 جنيهًا.

بنك القاهرة: قدم سعر شراء يبلغ 165.342 جنيهًا، وسعر بيع 164.404 جنيهًا.

مصرف أبوظبي الإسلامي: وصل سعر الشراء إلى 165.406 جنيهًا، بينما انخفض سعر البيع إلى 161.524 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الشراء 165.347 جنيهًا وسعر البيع 162.688 جنيهًا.

بنك الإسكندرية: حدد سعر الشراء عند 165.406 جنيهًا، وسعر البيع عند 160.241 جنيهًا.

البنك الأهلي القطري (QNB): بلغ سعر الشراء 165.454 جنيهًا، وسعر البيع 158.175 جنيهًا.

كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء 166.319 جنيهًا، وسعر البيع 164.218 جنيهًا.

البنك المصري الخليجي: قدم سعر شراء بقيمة 165.54 جنيهًا، وسعر بيع 157.666 جنيهًا.

المصرف المتحد: سجل سعر الشراء 165.406 جنيهًا، وسعر البيع 154.152 جنيهًا.

بنك الكويت الوطني (NBK): حدد سعر الشراء عند 165.858 جنيهًا، وسعر البيع عند 155.86 جنيهًا.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الشراء 165.342 جنيهًا، وسعر البيع 164.996 جنيهًا.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): سجل سعر الشراء 165.41 جنيهًا، وسعر البيع 165.06 جنيهًا.

بنك الاستثمار العربي: سجل أعلى سعر شراء بقيمة 168.831 جنيهًا، وأقل سعر بيع بقيمة 158.594 جنيهًا.

البنك الأهلي الكويتي: قدم سعر شراء بقيمة 165.232 جنيهًا، وسعر بيع 160.982 جنيهًا.

البنك الأهلي اليوناني: حدد سعر الشراء عند 165.41 جنيهًا، وسعر البيع عند 165.06 جنيهًا.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الشراء 165.41 جنيهًا، وسعر البيع 165.06 جنيهًا.

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