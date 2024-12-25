سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 25 ديسمبر 2024.. ‎وصل كام انهارده؟

شهد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا اليوم، الأربعاء 25 ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات السوق والبنوك المصرية، وسجل سعر الشراء في السوق السوداء 168.46 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 167.1 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.27 جنيه مقارنة بالسعر المسجل أمس عند 168.19 جنيهًا.

أفضل البنوك لشراء وبيع الدينار الكويتي

أظهرت البيانات أن البنك الأهلي الكويتي يقدم أفضل سعر للشراء عند 165.28 جنيهًا، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل خيار للبيع بسعر 165 جنيهًا. وعلى صعيد آخر، سجل البنك المركزي المصري سعر الشراء عند 165.999 جنيهًا وسعر البيع عند 165.499 جنيهًا.

ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الشراء 165.422 جنيه، بينما سجل سعر البيع 164.271 جنيه. أما بنك مصر فقد سجل نفس سعر الشراء 165.422 جنيه، مع سعر بيع أعلى قليلًا بلغ 164.686 جنيه.

بنك القاهرة عرض سعر شراء للدينار الكويتي بقيمة 165.422 جنيه، وسعر بيع 164.404 جنيه. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الشراء 166.299 جنيه، وهو من أعلى الأسعار المتاحة، بينما جاء سعر البيع عند 162.318 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB قدم سعر شراء للدينار الكويتي عند 165.39 جنيه وسعر بيع 162.688 جنيه، في حين سجل بنك الإسكندرية سعر شراء 165.422 جنيه وسعر بيع منخفض بلغ 160.178 جنيه.

وفي بنك كريدي أجريكول، جاء سعر الشراء عند 166.286 جنيه وسعر البيع 164.207 جنيه. أما البنك الأهلي الكويتي فقد عرض سعر شراء 165.282 جنيه وسعر بيع 160.951 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK سجل سعر شراء 165.907 جنيه وسعر بيع 155.982 جنيه، بينما قدم بنك الاستثمار العربي أعلى سعر شراء بقيمة 168.764 جنيه وأقل سعر بيع عند 158.531 جنيه.

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