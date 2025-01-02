رقم خدمة عملاء بنك القاهرة 2025.. الخط الساخن واماكن الفروع

خدمة عملاء بنك القاهرة 2025.. يُعد بنك القاهرة من أبرز البنوك في مصر، حيث يقدم خدمات مصرفية متميزة لعملائه منذ عدة عقود، وذلك بفضل تقديمه خدمات موثوقة وعالية الجودة، تمكن البنك من بناء سمعة قوية، كما يتميز بنك القاهرة بتواجده الواسع عبر فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء مصر، مما يسهل على العملاء الوصول إلى خدماته بسهولة، ويوفر البنك مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات عملائه بكفاءة وفعالية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



ما هو رقم خدمة عملاء بنك القاهرة 2025

يتيح بنك القاهرة لعملائه عدة أرقام للتواصل مع خدمة العملاء بسهولة:

- رقم خدمة عملاء بنك القاهرة الخط الساخن: 16990

- الرقم الخاص بخدمة "القاهرة كاش" بنك القاهرة: 16990

- الرقم الأرضي لخدمة العملاء بنك القاهرة: 0222646401

- الرقم الخاص بالفرع الرئيسي: 0222646401 / 0222648401



كما يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك القاهرة من خلال الضغط هنا.

الصفحة الرسمية لبنك القاهرة على فيسبوك: هنا



أهم فروع بنك القاهرة في القاهرة

فرع مدينة نصر: شارع سمير فرحات، الحي الثامن

فرع رمسيس: 44 شارع رمسيس، وسط البلد

فرع مصر الجديدة: 11 شارع علي الروبي، روكسي

فرع المعادي: 3 شارع 79 متفرع من شارع 9



يمكنك استخدام هذه الأرقام والروابط للحصول على الدعم والمساعدة من بنك القاهرة بسهولة.

شروط فتح الحساب في بنك القاهرة 2025

- يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا.

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويقيم إقامة دائمة داخل الأراضي المصرية.

- الحد الأدنى لفتح الحساب هو 1000 جنيه مصري.

- إمكانية الحصول على دفتر شيكات خاصة بالحسابات الجارية.

- يمكن إنهاء المعاملات المالية من خلال الخدمات الإلكترونية والهاتف المحمول.



يعتبر فتح حساب في بنك القاهرة من الخدمات المهمة التي يقدمها البنك، ويمكنك أيضًا فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني للبنك، كما يوفر البنك الدعم الفني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ويوفر البنك خدمات مصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات على الهواتف المحمولة، مما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية بسرعة وسهولة.

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