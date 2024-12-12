يعمل على مدار الـ 24 ساعة.. أرقام خدمة عملاء بنك القاهرة

تعتبر أرقام خدمة عملاء بنك القاهرة أحد أهم الوسائل التي تتيح للعملاء التواصل مع الموظفين للحصول على المساعدة والدعم، وفي هذا الصدد يرصد الموجز أرقام خدمة عملاء بنك القاهرة وطريقة التواصل مع موظفي الخدمة.

مواعيد عمل بنك القاهرة

يعتبر بنك القاهرة أحد البنوك التي تعمل على مدار اليوم ويمكن لعملاء البنك التواصل مع موظفي خدمة العملاء في أي توقيت.

يمتلك بنك القاهرة طرق تواصل متعددة تتيح للعملاء التواصل مع موظفي الخدمة ومنها:

- الخط الساخن الخاص بالبنك.

- التليفون المحمول.

- الخط الأرضي لجميع الفروع.

بنك القاهرة

جميع أرقام بنك القاهرة

يتيح بنك القاهرة رقم خدمة عملاء ساخن ومختصر وهو 16990، أما عن رقم خدمة عملاء القاهرة كاش 16990، في حين أن رقم خدمة عملاء بنك القاهرة الخط الأرضي 0222646401.

ويمكن لعملاء بنك القاهرة التواصل على رقم هاتف بنك القاهرة الفرع الرئيسي وذلك من خلال هذين الرقمين وهما: 0222646401 / 0222648401.

فروع بنك القاهرة في العاصمة

ويمتلك البنك العديد من الفروع في محافظة القاهرة وهو على النحو التالي:

- فرع مدينة نصر والذي يقع في شارع سمير فرحات، الحي الثامن.

- فرع رمسيس ويوجد الفرع في وسط البلد عند 44 شارع رمسيس.

- فرع مصر الجديدة ويقع في 11 شارع علي الروبي، بمنطقة روكسي.

- فرع المعادي ويقع مقر الفرع في 3 شارع 79 متفرع من شارع 9.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تسهل التعامل مع العملاء وتلبي احتياجاتهم سواء كانوا شركات أو أفراد:

- مثل الحسابات الجارية والتوفير.

- القروض.

- بطاقات الائتمان.

- الخدمات المصرفية الإلكترونية.

كما يوفر البنك الدعم الفني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ويوفر البنك خدمات مصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات على الهواتف المحمولة، مما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية بسرعة وسهولة.

اقرأ أيضًا:

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري 2024.. اختار أفضل استثمارالحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر.. وموعد زيادة المرتبات والمعاشاتالحكومة تعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين مصر والسعودية