سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 10-9-2024

تراجع جديد في أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، على أن يسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 12.87 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، فيما يلي سعر الريال السعودي في بنوك الأهلي، مصر، القاهرة والتجاري الدولي.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بداية التعاملات البنكية، حيث يواجه سعر الريال السعودي سلسلة من التراجعات خلال الفترة السابقة بعد أن تجاوز الـ 13 جنيهًا، عاد مجددًا في حدود 12 جنيهًا، بالتزامن مع بدأ عمرة المولد النبوي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء وسجل في بداية تعاملات البيع والشراء.

سعر الشراء: 12.85 جنيه.

سعر البيع: 12.90 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء وسجل في بداية تعاملات البيع والشراء.

سعر الشراء: 12.85 جنيه.

سعر البيع: 12.90 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

تراجع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه مستهل التعاملات البنكية عن اليوم، وسجل في التجاري الدولي.

سعر الشراء: 12.85 جنيه.

سعر البيع: 12.90 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم

تراجع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه مستهل التعاملات البنكية عن اليوم، وسجل في بنك القاهرة.

سعر الشراء: 12.85 جنيه.

سعر البيع: 12.90 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر2024 نحو 0.27 دولار أمريكي.

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