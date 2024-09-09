اخر تحديثات أسعار السيارات اليوم في مصر 2024.. ارتفاعات تصل إلى 100 ألف جنيه

شهدت أسعار السيارات اليوم في في مصر حالة من الاستقرار النسبي مؤخرًا، بعد ارتفاعات ملحوظة في الفترة الماضية، ويأتي هذا الاستقرار بعد توقف عمليات الاستيراد، مما أدى إلى عودة ظاهرة الأوفر برايس في السوق المحلي، ويستعرض لكم موقع الموجز، أسعار السيارات اليوم في مصر لأبرز وأهم الطرازات والموديلات.

أسعار السيارات اليوم في السوق المصري

أسعار سيارات رينو:

سيارة رينو SYMBIOZ: يبدأ سعرها من 800 ألف جنيه، بعد الانخفاض الذي شهدته في أبريل الماضي.

أسعار سيارات جاك JS2:

خفضت الشركة الوكيل الرسمي لعلامة "جاك" الصينية سعر سيارة JS2 موديل 2024 بقيمة 150 ألف جنيه، لتصبح أرخص سيارة كروس أوفر في مصر، ويبدأ سعرها الرسمي من 699 ألف جنيه.

أسعار سيارات أوبل كورسا:

سجلت سيارة أوبل كورسا سعرًا يصل إلى مليون و250 ألف جنيه.

أسعار سيارات أوبل كروس لاند:

بلغت أسعار سيارات أوبل كروس لاند مليون و350 ألف جنيه.

أسعار سيارات أوبل موكا:

سجلت سيارة أوبل موكا سعرًا رسميًا يصل إلى مليون و550 ألف جنيه.

أسعار سيارات أوبل جراند لاند:

بلغ سعر فئة أوبل جراند لاند الأولى مليون و850 ألف جنيه.

أسعار سيارات شيري تيجو 8:

شيري تيجو 8 موديل 2025 (مجمعة محليًا): الفئة الأولى: مليون و100 ألف جنيه. الفئة الثانية: مليون و155 ألف جنيه. الفئة الثالثة: مليون و225 ألف جنيه. الفئة الرابعة: مليون و280 ألف جنيه.



توقعات أسعار السيارات في مصر 2024

أوضح عبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر يشهد تحولات مستمرة. وقال عبدالجواد في تصريحات صحفية إن "من يشتري اليوم قد يتعرض لخسارة غدًا، فأسعار السيارات تتغير يوميًا، موضحًا أن الوضع في سوق السيارات أصبح أكثر صعوبة بسبب توقف الاستيراد وندرة المخزون لدى الوكلاء، مما أدى إلى عودة ظاهرة الأوفر برايس وارتفاع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 100 ألف جنيه لبعض الأنواع.

وأشار عبدالجواد إلى أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بنسبة 10% إلى 15% بسبب توقف الاستيراد، مما أثر أيضًا على أسعار قطع الغيار، مشددًا على أن السوق قد يشهد مزيدًا من الارتفاعات في الفترة المقبلة.