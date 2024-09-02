الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات يطرح حلولًا لخفض الأسعار محليًا

كشف المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن سبب زيادة أسعار السيارات بشكل كبير في السوق المحلية، وهو ارتفاع الطلب على أنواع السيارات.

وأوضح «سعد»، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية قناة صدى البلد، إن حجم استيراد السيارات من الخارج لم يكفي احتياجات السوق.

المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات

وأضاف «سعد»، تقود العملة الصعبة عملية استيراد السيارات من الخارج، موضحاً إن الاستيراد يكون بالعملة الصعبة وليس الجنيه المصري.

نسبة التجميع المحلي للسيارات في مصر

وكشف «سعد»، عن نسبة التجميع المحلي للسيارات في مصر حاليًا تصل إلى 45%، ومن خلال الاهتمام بالسيارات الكهربائية في السوق المحلية تكون لدينا فرصة قوية لزيادة هذه النسبة.

مشكلة تجميع السيارات

ولفت الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى مشكلة تجميع السيارات في السوق المحلى مقارنة بالاستيراد من الخارج، موضحاً إن التجميع الآن به نسبة جمارك والذي جعل المنافسة غير شريفة.

السيارة الكهربائية

المرحلة الأخيرة لطرح السيارة الكهربائية في مصر

وفي ذلك الإطار، كشف محمد الغمري، عميد كلية البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والباحث الرئيس لـ مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، عن قرب طرحها في مصر وإنها في مرحلتها الأخيرة.

وأوضح «الغمري»، معدل سير السيارة الكهربائية حيث تتراوح بين 200 إلى 300 كم بالشحنة الواحدة للنسختين، وتحتوي على شاحن خاص بها.

كما أوضح أنه يتم العمل على وضع شواحن سيارات في الأكشاك الموجودة بالشوارع، وذلك بالتنظيم مع مرفق الكهرباء بمصر.

وأضاف «الغمري»، إن سعر السيارات الكهربائية سيبدأ من 200 ألف جنيه وستطرح بنهاية العام الجاري.

وتابع الباحث الرئيس لـ مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، أن عمر بطارية السيارة الكهربائية يصل إلى 15 عامًا.

وأوضح «الغمري»، أن تكلفة استهلاك السيارة الكهربائية في الطاقة تقل عن 20 %من تكلفة استهلاك البنزين، وإن هيكل السيارة الخارجي تصنيع محلي بنسبة 70%.

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